Venezuela tuyên bố "vùng thảm họa" sau động đất

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết cơ quan y tế đã thống kê được ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương sau hai trận động đất liên tiếp tại nước này ngày 24/6. Tuy nhiên, số thương vong này dự kiến tăng lên nhanh chóng, vì chưa bao gồm thống kê ở bang duyên hải La Guaira, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất.

"Chúng tôi có thể nói rằng tình hình ở La Guaira là một thảm kịch thực sự", bà Rodriguez nói khi tuyên bố khu vực này là vùng thảm họa. "Hàng chục tòa nhà cao tầng đổ sập và chúng tôi đang chạy đua với thời gian để cứu được càng nhiều người càng tốt".

Vị trí bang La Guaria ở miền bắc Venezuela. Đồ họa: El Pais

Do bang La Guaira đang gặp sự cố kết nối thông tin liên lạc, giới chức địa phương chưa thể báo cáo về số liệu thương vong tại những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Những hình ảnh từ La Guaira cho thấy nhiều công trình đổ nát, trong đó có một phần khách sạn 8 tầng, làm dấy lên lo ngại số người chết và bị thương sẽ còn tăng.

Lực lượng cứu nạn tìm kiếm người còn sống sót dưới các đống đổ nát ở La Guaira, Venezuela, rạng sáng 25/6. Ảnh: Reuters

Một trang web do các nhà hoạt động chính trị thiết lập để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân đã ghi nhận được hơn 6.600 thông báo mất tích chỉ vài giờ sau thảm họa. Thời điểm động đất xảy ra trùng với ngày nghỉ lễ nên nhiều người đang ở trong nhà.

"Tôi kêu gọi toàn dân đoàn kết, bình tĩnh và tin tưởng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thảm kịch này", Tổng thống lâm thời Venezuela nói.

Bà Rodriguez cho biết các đội cứu hộ từ Mỹ, Cộng hòa Dominica, El Salvador, Mexico và Qatar sẽ tới Venezuela để hỗ trợ công tác ứng phó. Trung Quốc, Brazil cùng nhiều quốc gia Caribe cũng đã đề nghị viện trợ nhân đạo.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez họp báo rạng sáng 25/6. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Venezuela

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên mạnh 7,2 độ xảy ra cách thủ đô Caracas khoảng 160 km về phía tây. Chưa đầy một phút sau, khu vực này tiếp tục hứng chịu trận động đất mạnh 7,5 độ. Đây là trận động đất mạnh nhất ở Venezuela trong hơn một thế kỷ qua.

USGS nhận định số người thiệt mạng nhiều khả năng sẽ lên tới hàng nghìn, với xác suất đáng kể vượt mốc 10.000 người, dựa trên các mô hình dự báo hậu quả động đất.

Venezuela nằm trên khu vực có hoạt động địa chấn mạnh, nơi mảng Caribe và mảng Nam Mỹ tiếp giáp nhau. Một trận động đất năm 1812 từng khiến khoảng 30.000 người thiệt mạng, tàn phá nghiêm trọng các thành phố Merida và Caracas.

Tại Bệnh viện Clinicas ở Caracas, nhân viên y tế được yêu cầu tăng cường ca trực đêm để tiếp nhận và điều trị số lượng lớn người bị thương. Chính quyền cũng thông báo hủy toàn bộ các lớp học trong phần còn lại của tuần để tập trung khắc phục hậu quả.

Vị trí tâm chấn động đất ở Venezuela ngày 24/6. Đồ họa: Guardian

Hạ tầng dầu khí của Venezuela hiện chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể. Giới chức phòng vệ dân sự tại Maracaibo, gần trung tâm khai thác dầu địa phương, chưa ghi nhận báo cáo thương vong. Nhân viên tại nhà máy lọc dầu El Palito, gần tâm chấn, cũng xác nhận cơ sở này không bị hư hại.

Tập đoàn năng lượng Shell của Anh, đơn vị đang đánh giá khả năng phát triển các mỏ khí đốt tại Venezuela, cho biết toàn bộ nhân viên của hãng tại nước này đều an toàn. Một nguồn tin nhận định với Reuters rằng tình trạng mất điện kéo dài có thể ảnh hưởng đến sản lượng khai thác dầu thô cho đến khi hệ thống điện được khôi phục.