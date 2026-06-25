Cảnh đổ nát ở thủ đô Venezuela sau động đất kép

Người dân và lực lượng an ninh tại hiện trường các tòa nhà bị sập ở Caracas.

Trận động đất mạnh 7,2 độ xảy ra cách thủ đô Caracas của Venezuela khoảng 160 km về phía tây lúc 18h04 ngày 24/6 (5h04 sáng nay giờ Hà Nội), với tâm chấn nằm ở độ sâu 22 km. Chưa đầy một phút sau, trận thứ hai mạnh 7,5 độ xảy ra cách đó vài km, tâm chấn ở độ sâu 10 km.

Một ngôi nhà sụp đổ hoàn toàn trong trận động đất, với các tầng xếp chồng lên nhau.

Văn phòng Tổng thống Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Sân bay quốc tế Maiquetia, nằm gần Caracas và cũng là phi trường chính của nước này, đã bị đóng cửa do cơ sở hạ tầng "hư hại nghiêm trọng".

Lực lượng cứu hộ cứu nạn và người dân tìm kiếm người sống sót trong điều kiện trời tối.

"Cầu thang sập xuống, toàn bộ tường nứt toác. Đồ đạc từ trần nhà rơi xuống. Thật kinh khủng", bà Odalis Escalona, ​​54 tuổi, nhân viên ngân hàng ở Caracas, kể lại.

Công trình bị sập đè lên ôtô trong trận động đất.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết phần lớn người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng sống trong những ngôi nhà gạch không cốt thép hoặc nhà xây bằng gạch bùn, vốn dễ sụp đổ trong rung chấn.

Người dân dọn dẹp những tảng gạch lớn đổ sụp sau động đất.

Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello đã yêu cầu người dân rời khỏi nhà, đồng thời cho biết nguồn cung khí gas đã bị cắt ở một số tòa nhà nhằm đảm bảo an toàn. "Một số công trình bị hư hại và chúng tôi không muốn xảy ra bất kỳ tai nạn nào liên quan đến khí gas", ông nói.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn kiểm tra các tòa nhà bị hư hại.

"Không thể tin nổi, tôi thậm chí không biết rung chấn kéo dài bao lâu. Chúng tôi thoát ra ngoài bằng cầu thang thoát hiểm", Heidi Romero, 42 tuổi, chủ cửa hàng ở tầng cao nhất của trung tâm mua sắm khi động đất xảy ra, cho biết.

Người đàn ông nhảy qua đống đổ nát của tòa nhà đã bị sập hoàn toàn.

"Tôi cứ tưởng cả tòa nhà sẽ đổ sập lên người mình. Đó là trận động đất mạnh nhất mà tôi từng trải qua", Nicole Kolster, nhà báo kiêm cộng tác viên của BBC Mundo, cho biết.

Cô đang ở tầng 7 tòa chung cư tại khu Palos Grandes, trung tâm thủ đô Caracas, khi động đất bắt đầu. "Tôi thấy các cửa sổ rung lắc và điều duy nhất có thể làm là đứng vào khoảng giữa cửa chính và một bức tường đá mà tôi cho là khá chắc chắn, để tự bảo vệ mình", Kolster kể lại.

Cô ở đó khá lâu, cho đến khi nghe thấy hàng xóm hô hoán mọi người chạy xuống đường.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm người sống sót trong tòa nhà bị sập.

Theo phóng viên AFP, ​​một tòa nhà 22 tầng bị phá hủy hoàn toàn ở khu Altamira của thủ đô.

Những người bên ngoài hô to tên người thân khi tình nguyện viên trèo qua đống đổ nát. "Chúng tôi cần đèn pin", họ nói.

Nhân viên cứu hộ di chuyển người đàn ông bị thương.

USGS đã phát cảnh báo đỏ, ước tính rung chấn từ trận động đất có thể khiến hàng nghìn người chết hoặc bị thương.

"Khả năng cao sẽ có thương vong lớn và thiệt hại trên diện rộng; thảm họa nhiều khả năng ảnh hưởng ở quy mô lớn. Trong quá khứ, các cảnh báo đỏ thường đòi hỏi phản ứng ở cấp quốc gia hoặc quốc tế", USGS nêu trong thông báo.

Người dân ở thủ đô Caracas rời khỏi các tòa nhà và chờ đợi bên ngoài.

Bà Carmen Guedez, 69 tuổi, đang ở cùng phòng với em gái nằm liệt giường thì cảm thấy rung lắc mạnh. Bà cùng em gái và một người hàng xóm co ro trong căn phòng.

"Động đất ngày càng mạnh hơn. Tôi thấy các cửa sổ rung chuyển và sau đó mọi thứ đều rung lắc", bà nói. "Chúng tôi không thể ra ngoài. Những người hàng xóm vẫn ở ngoài đường".

Gương mặt thẫn thờ, bàng hoàng của những người phụ nữ khi nhìn vào tòa nhà bị sập do động đất.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong bài phát biểu trên truyền hình. Bà Rodriguez xác nhận đã có thương vong, nhưng không nêu con số cụ thể, thêm rằng một nhóm chuyên trách cấp cao đã được thành lập để giám sát hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Thống kê về thương vong và thiệt hại gặp nhiều khó khăn do trận động đất xảy ra vào ban đêm, trong khi Internet ở Venezuela cũng bị ảnh hưởng nặng nề vì rung chấn.

Người dân an ủi một người đàn ông đang bật khóc.

Rung chấn có thể cảm nhận được tận thủ đô Bogota của Colombia. Freddy Tovar, điều phối viên Mạng lưới Địa chấn Quốc gia Colombia, cho biết họ đã nhận được hơn 200 báo cáo về các rung chấn nhỏ trên toàn quốc. "Những dư chấn này cũng có thể lan rộng khắp lãnh thổ Colombia", ông nói.