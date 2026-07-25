Chuyện những cán bộ được Bộ Công an điều động về xã biên giới Hà Tĩnh

Tối muộn đầu tháng 7/2026, Công an xã Sơn Kim 2 nhận được điện thoại từ quần chúng nhân dân về việc một phụ nữ trẻ tuổi uống thuốc trừ sâu để tự tử. Ít phút sau cuộc gọi khẩn cấp, Thượng úy Trần Đại Thành (SN 1994 - quê xã Cổ Đạm, cán bộ Tổ Phòng chống tội phạm, Công an xã Sơn Kim 2) cùng đồng đội và người nhà tức tốc đưa nạn nhân đi cấp cứu.

“Đêm ấy, trời mưa tầm tã, trong tình huống khẩn cấp, hai anh em sử dụng xe ô tô của đơn vị, trong đầu chỉ kịp suy nghĩ làm thế nào để đưa người bệnh đến cơ sở y tế nhanh nhất. May mắn, nhờ được cứu chữa kịp thời, người phụ nữ vượt qua cơn nguy kịch, lúc đó, chúng tôi mới có thể thở phào", Thượng úy Thành nhớ lại.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho các đồng chí về công tác tại công an xã biên giới (Ảnh chụp tháng 3/2026).

Thượng úy Thành là một trong 9 cán bộ được điều động từ cơ quan trực thuộc Bộ Công an về công an các xã biên giới Hà Tĩnh vào tháng 3/2026. Trước đó, anh từng có 13 năm công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Nắm bắt chủ trương của bộ về việc tăng cường cán bộ lên xã biên giới nhằm mục tiêu “hướng về cơ sở”, là người con của quê hương Hà Tĩnh, anh viết đơn xung phong nhận nhiệm vụ.

Thượng úy Trần Đại Thành tiến hành lấy lời khai vụ việc.

Xã Sơn Kim 2 có vị trí chiến lược nằm ở vùng núi biên giới giáp Lào của Hà Tĩnh, với diện tích tự nhiên rộng lớn (hơn 234 km2), nhiều đồi núi cao hiểm trở, địa bàn dân cư thưa thớt; tiềm ẩn nguy cơ hoạt động của tội phạm ma túy, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu qua biên giới.

Thượng úy Thành vẫn nhớ lần cùng đồng đội mật phục tại khu vực dốc 72 (thôn Làng Chè) để bắt quả tang một đối tượng đang nhận ma túy (hồng phiến). Khi bị phát hiện, đối tượng lập tức bỏ chạy. Vận dụng các kỹ thuật chiến đấu tay không được huấn luyện tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Thượng úy Thành đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ thành công và đưa đối tượng về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Công an xã Sơn Kim 2 tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua "Ba nhất" (Trung thành nhất - Kỷ luật nhất - Gần dân nhất).

Từ tháng 3/2026, Thiếu tá Hoàng Văn Định (SN 1987 - quê xã Thiên Cầm) được điều động từ Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) về nhận nhiệm vụ tại Tổ Cảnh sát khu vực, Công an xã Hương Xuân. Với anh, đây là môi trường thuận lợi để cọ xát thực tiễn, rèn luyện bản lĩnh và nâng cao năng lực công tác.

Xã Hương Xuân có 3/4 diện tích là đồi núi.

"Sau 18 năm công tác tại C10 (từ năm 2008 đến đầu tháng 3/2026), thời gian đầu về cơ sở, tôi không khỏi bỡ ngỡ. Nếu ở đơn vị cũ, đối tượng quản lý là phạm nhân trong môi trường khép kín thì tại xã, chúng tôi phục vụ toàn thể Nhân dân.

Xã Hương Xuân có diện tích tự nhiên 263,14 km2 (là địa bàn rộng thứ 2 toàn tỉnh, sau xã Vũ Quang) với 4.396 hộ, 16.576 nhân khẩu. Toàn xã có 10 thôn (trong đó có 1 thôn dân tộc Chứt với 17 hộ, 71 khẩu); địa hình bị chia cắt bởi đồi núi và sông suối nên dân cư phân bố không đồng đều. Chính vì vậy, xác định, "gần dân, sát dân" là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và ngay từ những ngày đầu, tôi cùng đồng đội đến từng thôn, hộ gia đình nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật" - Thiếu tá Định chia sẻ.

Công an xã Hương Xuân tích cực phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về đảm bảo phòng chống cháy rừng và các hành vi vi phạm trong hoạt động lâm nghiệp.

Từ việc hiểu hơn cuộc sống của bà con vùng biên cùng kinh nghiệm dày dặn trong công tác giáo dục, cảm hóa phạm nhân đã giúp Thiếu tá Định có cách tiếp cận mềm dẻo đối với các trường hợp thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Theo Thiếu tá Định, trường hợp anh Đ.V.H. (SN 1982, trú thôn Thuận Hòa), từng chấp hành án phạt tù về tội "Đánh bạc", là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác cảm hóa, giáo dục tại cơ sở. Bằng sự kiên trì tuyên truyền, thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên và hỗ trợ, cán bộ công an đã giúp anh H. vượt qua mặc cảm, thay đổi nhận thức, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Việc đảm nhận nhiệm vụ tại Tổ Tổng hợp (Công an xã Sơn Hồng) giúp Thượng úy Hoàng phát huy năng lực, sở trường sau 3 năm công tác tại Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Với Thượng úy Phạm Lê Minh Hoàng (SN 1997 - quê xã Sơn Tiến), việc đảm nhận nhiệm vụ tại Tổ Tổng hợp (Công an xã Sơn Hồng) giúp anh phát huy năng lực, sở trường sau 3 năm công tác tại Học viện Chính trị Công an nhân dân.

“Được phân công về Tổ Tổng hợp là lĩnh vực phù hợp với chuyên môn của tôi. Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng phát huy kiến thức, kinh nghiệm đã có để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác Đảng, công tác cải cách hành chính. Đặc biệt là việc chuẩn bị các nội dung cho sinh hoạt chuyên đề hay công tác chính trị, tư tưởng của đơn vị. Khi về cơ sở, tôi luôn chủ động nghiên cứu, học hỏi để phát huy tối đa thế mạnh của mình là khả năng tiếp cận, ứng dụng CNTT trong công việc hàng ngày", Thượng úy Hoàng trải lòng.

Ngoài công tác tổng hợp, Hoàng còn tham mưu thực hiện Đề án 06 và công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ". Dù thời gian gắn bó với cơ sở chưa lâu nhưng với Thượng úy Hoàng, những lần gặp gỡ với người dân giúp anh học thêm nhiều điều, nhất là trong công tác dân vận, cách làm việc gần dân, lắng nghe và giúp đỡ Nhân dân.

﻿ Công an Hà Tĩnh tập trung nhân lực thực hiện chiến dịch cấp tài khoản định danh điện tử cho trẻ em

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương về việc tăng cường công an xã biên giới trọng điểm, phức tạp về ANTT, trong năm 2026, có 9 cán bộ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công an được điều động về Hà Tĩnh để phân công công tác tại các đơn vị công an xã biên giới.

Theo đó, các đơn vị tiếp nhận gồm công an các xã: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Hương Xuân, Hương Bình và Vũ Quang. Điều đặc biệt, tất cả 9 cán bộ đều là người con của Hà Tĩnh viết đơn xung phong về xã biên giới với mong muốn cống hiến hết mình cho quê hương. Sau hơn 4 tháng trên cương vị công tác mới, các đồng chí đã nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm chắc tình hình, phong tục, tập quán của địa phương; kịp thời ổn định công tác, phối hợp chặt chẽ với cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị mới để bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ.

"Chủ trương của Bộ Công an nhằm tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở; đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ được trải nghiệm, rèn luyện, thử thách, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn. Sau khi tiếp nhận, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã giao các đơn vị triển khai rà soát, bố trí cán bộ trên các lĩnh vực công tác nghiệp vụ chặt chẽ, khoa học, phù hợp năng lực, sở trường của từng người. Quá trình về cơ sở, các đồng chí đã không ngừng ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phát huy tốt vai trò trong công tác triển khai nhiệm vụ, góp phần đảm bảo ANTT tại cơ sở, tạo sự gắn kết với người dân trên địa bàn các xã biên giới". Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

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