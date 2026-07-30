Tăng cường phối hợp trong bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự

Chiều 30/7, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng (gọi tắt là Nghị định số 03) 6 tháng đầu năm 2026. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trung tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an, quân sự đã chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin, thống nhất nhận định, đánh giá, dự báo tình hình; nhận diện sớm các nguy cơ, mối đe doạ đến lợi ích, an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ. Đồng thời, phối hợp, cụ thể hoá, triển khai toàn diện, đồng bộ các văn bản chỉ đạo về đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu tham dự hội nghị...

... tại điểm cầu Hà Tĩnh.

2 lực lượng phát huy tốt vai trò nòng cốt, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc. Phát huy hiệu quả của nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ", bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó, phối hợp tham mưu Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm; nhận diện, giải quyết các vấn đề xã hội, các nguy cơ phát sinh tội phạm; phối hợp quản lý, giáo dục các đối tượng tại địa bàn cơ sở; quyết liệt đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma tuý; đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, triệt phá nhiều đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, phát hiện từ sớm, từ xa, thực hiện các biện pháp đấu tranh vô hiệu hoá, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phối hợp bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm ANTT trên khu vực biên giới, biển, đảo và không gian mạng...

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an, quân đội tại Hà Tĩnh đã tích cực trao đổi, xác minh thông tin phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; phối hợp tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện Nghị định số 03, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Các lực lượng đã phối hợp phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cấp uỷ, chính quyền thực hiện hiệu quả văn bản chỉ đạo của Trung ương về củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Bên cạnh đó, tăng cường bám, nắm địa bàn, chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh...

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo ANTT.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu 2 lực lượng phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, tiếp tục chú trọng công tác nắm, đánh giá, trao đổi thông tin, kịp thời đề xuất Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Kiên quyết đấu tranh chống phá với mọi thế lực thù địch; nắm vững đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về quốc phòng an ninh đảm bảo phù hợp với văn hoá, tập quán, sinh hoạt của từng địa bàn cụ thể, từ đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn dân. Phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chất lượng công tác nắm, phân tích tình hình, tham mưu chiến lược từ sớm, từ xa; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm...