Truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Sau gần 60 năm yên nghỉ tại nghĩa trang trong khuôn viên Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, hiện nay, 8 phần mộ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Can Lộc (Hà Tĩnh) để an táng cùng đồng đội.
Chiều 4/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Can Lộc, xã Đồng Lộc phối hợp với xã Can Lộc tổ chức lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ban Chỉ đạo 515); đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.
Đây là 8 phần mộ liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Đồng Lộc trong kháng chiến chống Mỹ. Sau gần 60 năm yên nghỉ tại nghĩa trang trong khuôn viên Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, 8 phần mộ chưa xác định được danh tính. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp với Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh và các lực lượng chuyên môn tổ chức quy tập, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Sau đó, 8 phần mộ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Can Lộc để an táng cùng đồng đội.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, từng bước tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị các đơn vị tuân thủ nghiêm quy trình chuyên môn, bảo đảm chính xác, an toàn trong từng khâu khai quật, lấy mẫu, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Hà Tĩnh.
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