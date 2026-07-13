Xây dựng văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Lực lượng cảnh vệ (thuộc Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh) tăng cường kiểm tra, kiểm soát để chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, ứng xử cho quân nhân.

Đúng 7 giờ sáng hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh đều phải tập trung tại phòng giao ban, hội trường hoặc địa điểm sinh hoạt chung để duy trì chế độ đọc báo đầu giờ. Sau 15 phút đọc báo, CBCS được quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cập nhật những vấn đề mới, báo cáo kế hoạch công tác trong ngày, nêu các kiến nghị, đề xuất để lãnh đạo nhận xét, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, bộ phận.

Đại tá Nguyễn Tất Thắng - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho hay: “Duy trì chế độ đọc báo đầu giờ là nền nếp của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần xây dựng văn hóa công sở, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới”.

CBCS Cơ quan Bộ CHQS tỉnh luôn nêu cao tinh thần phục vụ và ứng xử văn hóa với Nhân dân.

Những năm qua, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vũ Quang luôn quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa công sở gắn với môi trường văn hóa quân sự. Qua đó, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật cho quân nhân đồng thời tạo “lá chắn” bảo vệ nền tảng tư tưởng, giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng trong đơn vị.

Thượng tá Hoàng Trọng Bình - Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vũ Quang chia sẻ: “Môi trường văn hóa tốt đẹp gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị là nền tảng tạo nên sức mạnh nội sinh, tăng cường sự đoàn kết giữa cán bộ với chiến sĩ, cấp trên với cấp dưới và củng cố tình quân dân. Đây cũng là yếu tố giúp các giá trị tư tưởng thấm sâu vào nhận thức, chuyển hóa thành hành động tự giác của mỗi quân nhân, nâng cao “sức đề kháng” trước những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái và các tác động tiêu cực từ môi trường mạng”.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vũ Quang luôn chăm lo xây dựng doanh trại xanh - sạch - đẹp, chính quy, nền nếp.

Để xây dựng nét đẹp văn hóa trong quân đội, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Các chỉ tiêu, giải pháp cũng được xây dựng sát thực tế, góp phần hình thành môi trường làm việc văn minh, chính quy, khoa học, đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm. Cùng với đó, đơn vị luôn coi trọng vai trò nêu gương của cấp ủy, chỉ huy, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Trần Quốc Huy - phụ trách Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: “Cơ quan đã tham mưu xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa phù hợp với từng đối tượng. Đối với cán bộ chủ trì, yêu cầu luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến cấp dưới, nêu gương về đạo đức, lối sống, thực hiện phương châm “đi trước, làm trước”. Đối với CBCS thì chú trọng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử và tận tụy, trách nhiệm với công việc”.

Cán bộ, nhân viên Đại đội Trinh sát cơ giới (Phòng Tham mưu) đọc báo trong giờ nghỉ giải lao trên bãi tập.

Trên cơ sở bộ quy tắc ứng xử trong môi trường quân sự, Bộ CHQS tỉnh cũng đã cụ thể hóa thành các chuẩn mực đạo đức, văn hóa đối với từng cán bộ, đảng viên và quần chúng. Quán triệt tinh thần đó, tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc LLVT tỉnh luôn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “CBCS quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bằng những hoạt động, phong trào cụ thể.

Nổi bật là “LLVT tỉnh làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh”, “Xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, động lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”, “Kỷ luật là sức mạnh của quân đội, văn hóa là nền tảng nhân cách người quân nhân”, “Đơn vị là nhà, đồng chí là anh em, lời nói chuẩn mực, hành vi văn minh”, “Mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa”...

Đưa nền nếp sinh hoạt, văn hóa quân nhân đến với các chiến sĩ dân quân trên thao trường.

Nhờ hưởng ứng các phong trào thi đua, CBCS trong toàn lực lượng luôn gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị; ứng xử văn minh, đúng điều lệnh; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; thực hiện nghiêm lễ tiết, tác phong quân nhân. Ghi nhận những kết quả đạt được, 5 năm liên tục cơ quan Bộ CHQS tỉnh được công nhận đạt tiêu chuẩn “Đơn vị văn hóa” cấp tỉnh.

Trung đoàn 841 tăng cường xây dựng văn hóa cho quân nhân để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi văn hóa xấu độc thẩm lậu vào chiến sĩ trẻ.

Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: “Xây dựng văn hóa công sở, môi trường văn hóa quân sự không chỉ nhằm hình thành tác phong làm việc chính quy, khoa học mà còn góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm của mỗi CBCS. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và tạo nền tảng để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới”.