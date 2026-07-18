Xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Lực lượng Cảnh sát nhân dân cần phát huy vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng các nền tảng xã hội hiện đại; triển khai từ quản lý xã hội sang quản trị xã hội. Lấy dữ liệu làm nền tảng, người dân làm trung tâm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tới dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đặng Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng…

Về phía đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi gặp mặt; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đến dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo các Tổng cục Cảnh sát, nguyên lãnh đạo cục thuộc các tổng cục cảnh sát trước đây; Anh hùng lực lượng vũ trang của lực lượng Cảnh sát nhân dân…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lực lượng Cảnh sát nhân dân tập trung xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển.

Trải qua chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng của các bộ, ban, ngành, địa phương và sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn mưu trí, dũng cảm, tận tụy, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn quốc tế, được Đảng, Nhà nước, nhân dân, bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và lực lượng Cảnh sát nhân dân sẽ dốc toàn tâm, toàn lực, quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

Để hoàn thành trọng trách lớn lao trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Cảnh sát nhân dân tập trung xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển; tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động, lực lượng phản ứng nhanh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục giữ gìn bản chất trong sáng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tinh thần hết lòng, mưu trí, sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết hy sinh vì bình yên, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ; tích cực phát huy vai trò của cựu Công an nhân dân, lực lượng kế cận trong xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Cảnh sát nhân dân tiếp tục gương mẫu đi đầu, là tấm gương sáng, chỗ dựa cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế xã hội và đất nước.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và lực lượng Cảnh sát nhân dân, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với sự nghiệp xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng lẵng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và lực lượng Cảnh sát nhân dân sẽ dốc toàn tâm, toàn lực, quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

Trọng tâm là chủ động tham mưu và phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển ngay sau khi được ban hành; tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; xây dựng các xã, phường không ma túy, tiến tới không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quà tặng các đại biểu là thương binh nhân dịp Ngày thương binh, liệt sĩ 27/7.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát nhân dân sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại; chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ số làm công cụ và người dân làm trung tâm.

Đồng thời, tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp này, Bộ trưởng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, đóng góp và hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đại diện cán bộ hưu trí lực lượng Cảnh sát nhân dân, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Lực lượng Cảnh sát nhân dân là một bộ phận cấu thành quan trọng của lực lượng Công an nhân dân. Ra đời trong những ngày đầu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm giáo dục, rèn luyện, lực lượng Cảnh sát nhân dân không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, trở thành một trong những lực lượng vũ trang trọng yếu, giữ vài trò nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự của đất nước”.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm khẳng định, cán bộ Công an hưu trí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, giữ gìn phẩm chất cách mạng, luôn là chỗ dựa vững chắc, sát cánh, đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước.