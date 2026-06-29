Tôi luyện bản lĩnh người lính

Lấy chất lượng huấn luyện làm thước đo

Sau 3 tháng huấn luyện, 120 chiến sĩ mới của Trung đoàn 841 vừa hoàn thành toàn bộ chương trình huấn luyện theo khung kế hoạch. Kết quả kiểm tra cho thấy, tất cả các khoa mục đều đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá và giỏi đạt trên 80%; đặc biệt, nội dung "ba tiếng nổ" đạt kết quả xuất sắc. Kết quả này đã phản ánh tinh thần huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm thực hiện phương châm "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu" của toàn đơn vị.

Chiến sĩ mới thực hành nội dung đánh bộc phá.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn và trung đoàn nghiêm túc rút kinh nghiệm sau từng giai đoạn, từng khoa mục; tập trung khắc phục hạn chế về phương pháp huấn luyện, công tác quản lý, điều hành, kỹ năng của đội ngũ cán bộ huấn luyện. Trong huấn luyện, đơn vị luôn quán triệt nghiêm túc quan điểm lấy chất lượng làm thước đo, kiên quyết chống bệnh thành tích.

Huấn luyện kỹ thuật gói buộc lượng nổ cho chiến sĩ mới.

Trung úy Phạm Văn Đô - Trung đội trưởng Trung đội 7, Đại đội 5 (Tiểu đoàn 2) cho biết: “Chúng tôi luôn gắn trách nhiệm của bản thân với kết quả của đơn vị, tăng cường kiểm tra, bám nắm từng nội dung và đánh giá đúng thực chất, không bao che khuyết điểm. Chúng tôi cũng đã kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, lấy thực hành làm trọng tâm. Ngoài ra, các chiến sĩ mới còn được khuyến khích thi đua trên thao trường, bình tập sau từng nội dung để kịp thời khắc phục các khuyết điểm và có các cách làm sáng tạo để tiến bộ nhanh hơn”.

Các tân binh ở Trung đoàn 841 thực hiện bài bắn súng trong nội dung kiểm tra "ba tiếng nổ".

Thượng tá Nghiêm Quốc Hùng - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá: “Trung đoàn 841 luôn coi trọng yếu tố thực chất ở tất cả các khâu trong huấn luyện nên đã kịp thời phát hiện, khắc phục được hạn chế, tránh được bệnh thành tích và đưa công tác huấn luyện ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc. Trong quá trình huấn luyện, đơn vị đã gắn huấn luyện với giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và chăm lo đời sống bộ đội nên chiến sĩ mới xác định rõ động cơ, trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện, ngày càng trưởng thành. Kết thúc chương trình huấn luyện, các chiến sĩ trẻ đã có bước trưởng thành, nêu cao bản lĩnh chính trị, có năng lực chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Dấu mốc trưởng thành của người lính trẻ

Mới đây, 120 chiến sĩ mới của Trung đoàn 841 đã được tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng, chính thức trở thành quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, những người lính trẻ được bồi dưỡng thêm lý luận chính trị và trang bị thêm kiến thức, kỹ năng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại các đơn vị sắp được biên chế.

Các chiến sĩ mới (nhập ngũ năm 2026) tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng.

Tại lễ tuyên thệ, binh nhì Trần Bình San – chiến sĩ Đại đội 5 (Tiểu đoàn 2) đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân, khẳng định quyết tâm sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Lời tuyên thệ thiêng liêng ấy không chỉ là niềm tự hào của những thanh niên ưu tú vừa nhập ngũ vào đầu tháng 3/2026, nay đã trưởng thành với bản lĩnh, tác phong và ý chí của những quân nhân.

Binh nhì Nguyễn Đình Huy Khánh - chiến sĩ Đại đội 4 (Tiểu đoàn 2) chia sẻ: "Ngày đầu nhập ngũ, mọi thứ đều mới mẻ. Từ nếp sinh hoạt, giờ giấc, nội vụ vệ sinh đến cường độ huấn luyện đều khiến tôi bỡ ngỡ. Nhưng, được chỉ huy các cấp và cán bộ huấn luyện động viên, kèm cặp, uốn nắn nghiêm túc, trách nhiệm, tôi đã vượt qua tất cả, ngày càng trưởng thành và bản lĩnh".

Binh nhì Bùi Văn Linh - chiến sĩ Đại đội 5 chia sẻ: “Sau ngày nhập ngũ, mẹ tôi phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Nắm được hoàn cảnh, cán bộ các cấp thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình và tạo điều kiện cho tôi ổn định tư tưởng, yên tâm học tập, hoàn thành chương trình huấn luyện đạt kết quả cao".

Các binh nhì tiếp tục được bồi dưỡng lý luận chính trị, trang bị kỹ năng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cụ thể sau khi được biên chế về các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Ba tháng không phải quãng thời gian dài, nhưng đủ để những thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi rèn luyện ý chí, bản lĩnh và tác phong của người quân nhân. Từ thao trường đầy nắng gió, những chiến sĩ trẻ hôm nay đã sẵn sàng bước vào chặng đường mới với niềm tin, trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Hiện nay, 120 chiến sĩ trẻ đã sẵn sàng tâm thế, háo hức về đơn vị mới để được cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.