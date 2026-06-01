95 chiến sĩ mới BĐBP Hà Tĩnh hoàn thành kiểm tra “3 tiếng nổ”

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới 14/05/2026 12:33 Các quyết định, thông tư được quán triệt tại hội nghị là cơ sở quan trọng để Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Phường Hoành Sơn tập trung chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026 14/05/2026 05:00 Là 1 trong 17 địa phương trên toàn tỉnh Hà Tĩnh được lựa chọn tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026, phường Hoành Sơn đang khẩn trương triển khai các phần việc chuẩn bị theo kế hoạch.

Những "anh nuôi" trên tàu Cảnh sát biển 8004 13/05/2026 16:24 Những cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần trên tàu Cảnh sát biển 8004 luôn âm thầm bảo đảm từng bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, góp phần duy trì sức khỏe, thể lực cho toàn đoàn công tác.

Chuyện những cán bộ quân y thầm lặng trên tàu Cảnh sát biển 8004 12/05/2026 14:37 Trong hải trình khảo sát biển đảo ven bờ Vịnh Bắc Bộ, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có dịp tìm hiểu về cuộc sống, công việc của các cán bộ, chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển 8004. Giữa con tàu hiện đại, hình ảnh những cán bộ quân y để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.

Những bữa ăn "chuẩn cơm mẹ nấu" ở Trung đoàn 841 11/05/2026 14:38 Từ những luống rau xanh, đàn gia súc, gia cầm tự tăng gia đến căn bếp sạch sẽ, những bữa ăn ở Trung đoàn 841 không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn mang hương vị gần gũi, đậm đà như “cơm mẹ nấu”. Phía sau mỗi mâm cơm là sự tận tụy, trách nhiệm của những người lính hậu cần âm thầm chăm lo đời sống bộ đội.

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biển, đảo quê hương 09/05/2026 17:52 Hải đội 102 (đóng quân ở xã Đan Hải) phối hợp tổ chức các chương trình, hoạt động ý nghĩa để tuyên truyền, giáo dục về tình yêu, trách nhiệm bảo vệ biển, đảo trên địa bàn Hà Tĩnh.

Giữ bình yên ở đoạn biên giới hiểm yếu nhất Hà Tĩnh 09/05/2026 05:20 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Quang (BĐBP Hà Tĩnh) đang ngày đêm thầm lặng bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, giữ rừng đầu nguồn và bảo đảm bình yên nơi "phên dậu".

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì hội nghị triển khai diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026 08/05/2026 16:13 Ngày 8/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm- Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị.

Bộ Tổng Tham mưu khảo sát khu vực thực binh diễn tập tại Hà Tĩnh 08/05/2026 15:49 Trung tướng Nguyễn Bá Lực đã khảo sát khu vực thực binh diễn tập phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026, kiểm tra công tác chuẩn bị và yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình diễn tập.

Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026 08/05/2026 15:16 Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các địa phương, lực lượng tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, sát thực tế.

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê 08/05/2026 14:07 Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác các địa phương (trong đó có Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 gặp mặt các đoàn công tác thăm khu vực biển, đảo gần bờ 07/05/2026 17:32 Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh xác định đây là hoạt động chính trị quan trọng, nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân dân, thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hà Tĩnh góp sức làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/05/2026 13:15 Trong thiên sử vàng của cuộc kháng chiến chống Pháp, quân và dân Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng, vừa bảo vệ vững chắc hậu phương, vừa chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến.

[Infographic] Chiến thắng Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu 07/05/2026 11:02 Từ 13/3 đến 7/5/1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy chiến dịch, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ – trận quyết chiến chiến lược mang tầm vóc thời đại. Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, mưu trí, sáng tạo, toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị tiêu diệt, tạo bước ngoặt quyết định buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ ngày 21/7/1954.

C282Q và nhiệm vụ bảo vệ 16 tấn vàng 02/05/2026 05:15 Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại TP Hồ Chí Minh, tôi vinh dự được gặp mặt và theo chân các cán bộ, chiến sĩ Đoàn C282Q đến thăm những địa điểm cất giữ kho báu ngày xưa, khi họ tiếp quản và bảo vệ.

Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ 30/04/2026 11:19 Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đang ngày đêm bám đơn vị, sát địa bàn, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cho quê hương bình yên, Nhân dân vui các ngày nghỉ lễ.

Công an Hà Tĩnh công bố quyết định thăng cấp bậc hàm đại tá, thượng tá 28/04/2026 19:13 Công an Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố, trao quyết định thăng cấp bậc hàm đối với 19 trưởng phòng và tương đương; 40 cán bộ được thăng cấp từ trung tá lên thượng tá.

Mong muốn Quân khu 4 tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 28/04/2026 14:26 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 quan tâm, tạo điều kiện để Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phát huy năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Thao trường đổ mồ hôi… 26/04/2026 10:21 Những người lính đang miệt mài rèn luyện bản lĩnh, làm chủ vũ khí, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để góp phần xây dựng LLVT tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 24/04/2026 20:25 Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 24/04/2026 18:23 Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân khu 4 18/04/2026 19:36 Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến dự và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân khu 4.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 phấn đấu xứng danh truyền thống anh hùng 18/04/2026 08:30 Hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 đã viết nên những trang sử hào hùng bằng ý chí kiên cường, tinh thần quả cảm và lòng trung thành son sắt.

Đẩy mạnh tuyên truyền 80 năm An ninh nhân dân và thành tựu phát triển đất nước 17/04/2026 12:31 Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống 80 năm An ninh nhân dân và thành tựu phát triển đất nước.

Hà Tĩnh tổ chức đón nhận hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào vào cuối tháng 5 17/04/2026 11:31 Ngày 24 - 25/5, Hà Tĩnh sẽ tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào, được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025 - 2026.

Luyện quân tinh nhuệ, giữ vững biên cương 14/04/2026 14:59 Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) vẫn duy trì huấn luyện nghiêm, cường độ cao, góp phần rèn luyện lực lượng vững vàng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biên giới.

Xây dựng lực lượng BĐBP ổn định về tổ chức, là “lá chắn thép” ở biên giới 13/04/2026 17:52 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng ổn định về tổ chức, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, thực sự là “lá chắn thép” ở biên giới Hà Tĩnh.

Phát huy vai trò tham mưu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống 01/04/2026 20:49 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II.

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II 01/04/2026 17:09 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tập trung chỉ đạo chặt chẽ 17 xã, phường diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ, chú trọng công tác bảo đảm an toàn, hiệu quả, thiết thực.