Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

95 chiến sĩ mới BĐBP Hà Tĩnh hoàn thành kiểm tra “3 tiếng nổ”

Thanh Giang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Sau 3 tháng huấn luyện, 100% chiến sĩ mới của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh hoàn thành các nội dung kiểm tra “3 tiếng nổ”, bảo đảm yêu cầu đề ra.

bqbht_br_anh-2-3.jpg
Trong 2 ngày 30 - 31/5, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra “3 tiếng nổ” gồm: bắn súng tiểu liên AK bài 1, đánh lượng nổ bài 1 và ném lựu đạn xa trúng đích đối với 95 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026.
bqbht_br_anh-9.jpg
Sau 3 tháng huấn luyện trên thao trường, các chiến sĩ mới đã nắm vững yếu lĩnh động tác, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị, thể hiện sự tự tin, bản lĩnh khi bước vào nội dung kiểm tra được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình huấn luyện chiến sĩ mới.
bqbht_br_anh-12.jpg
Dưới cái nắng gắt cuối tháng 5, các chiến sĩ mới cơ động theo đường hào, công sự ra thao trường, sẵn sàng bước vào nội dung kiểm tra “3 tiếng nổ”.
bqbht_br_anh-4.png
bqbht_br_anh-5-4-copy.jpg
bqbht_br_anh-6-2.jpg
Ở nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 1, chiến sĩ thực hiện các tư thế nằm, quỳ và đứng bắn bằng đạn thật. Kết quả, có 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 83% khá, giỏi
bqbht_br_anh-13-1.png
bqbht_br_anh-14.png
Các nội dung đánh lượng nổ và ném lựu đạn cũng được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả, đánh lượng nổ bài 1 đạt 100% khá, giỏi; ném lựu đạn bài 1 có 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 93,5% khá, giỏi.
bqbht_br_anh-15.jpg
Một chai nước trao tay, một lời động viên ngắn gọn giữa thao trường nắng lửa – những điều bình dị góp phần làm nên sức mạnh đoàn kết của người lính.
bqbht_br_anh-16.jpg
Vượt qua thử thách “3 tiếng nổ”, các chiến sĩ mới sẽ tiếp tục trải qua 45 ngày huấn luyện nghiệp vụ biên phòng trước khi về đơn vị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tin liên quan

Tags:

#kiểm tra nội dung 3 tiếng nổ #chiến sĩ mới #lính biên phòng #huấn luyện tân binh

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Những "anh nuôi" trên tàu Cảnh sát biển 8004

Những "anh nuôi" trên tàu Cảnh sát biển 8004

Những cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần trên tàu Cảnh sát biển 8004 luôn âm thầm bảo đảm từng bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, góp phần duy trì sức khỏe, thể lực cho toàn đoàn công tác.
Chuyện những cán bộ quân y thầm lặng trên tàu Cảnh sát biển 8004

Chuyện những cán bộ quân y thầm lặng trên tàu Cảnh sát biển 8004

Trong hải trình khảo sát biển đảo ven bờ Vịnh Bắc Bộ, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có dịp tìm hiểu về cuộc sống, công việc của các cán bộ, chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển 8004. Giữa con tàu hiện đại, hình ảnh những cán bộ quân y để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.
Những bữa ăn "chuẩn cơm mẹ nấu" ở Trung đoàn 841

Những bữa ăn "chuẩn cơm mẹ nấu" ở Trung đoàn 841

Từ những luống rau xanh, đàn gia súc, gia cầm tự tăng gia đến căn bếp sạch sẽ, những bữa ăn ở Trung đoàn 841 không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn mang hương vị gần gũi, đậm đà như “cơm mẹ nấu”. Phía sau mỗi mâm cơm là sự tận tụy, trách nhiệm của những người lính hậu cần âm thầm chăm lo đời sống bộ đội.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì hội nghị triển khai diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì hội nghị triển khai diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Ngày 8/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm- Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị.
Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các địa phương, lực lượng tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, sát thực tế.
Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác các địa phương (trong đó có Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
[Infographic] Chiến thắng Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu

[Infographic] Chiến thắng Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu

Từ 13/3 đến 7/5/1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy chiến dịch, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ – trận quyết chiến chiến lược mang tầm vóc thời đại. Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, mưu trí, sáng tạo, toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị tiêu diệt, tạo bước ngoặt quyết định buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ ngày 21/7/1954.
C282Q và nhiệm vụ bảo vệ 16 tấn vàng

C282Q và nhiệm vụ bảo vệ 16 tấn vàng

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại TP Hồ Chí Minh, tôi vinh dự được gặp mặt và theo chân các cán bộ, chiến sĩ Đoàn C282Q đến thăm những địa điểm cất giữ kho báu ngày xưa, khi họ tiếp quản và bảo vệ.
Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ

Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ

Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đang ngày đêm bám đơn vị, sát địa bàn, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cho quê hương bình yên, Nhân dân vui các ngày nghỉ lễ.
Thao trường đổ mồ hôi…

Thao trường đổ mồ hôi…

Những người lính đang miệt mài rèn luyện bản lĩnh, làm chủ vũ khí, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để góp phần xây dựng LLVT tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. 
Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Luyện quân tinh nhuệ, giữ vững biên cương

Luyện quân tinh nhuệ, giữ vững biên cương

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) vẫn duy trì huấn luyện nghiêm, cường độ cao, góp phần rèn luyện lực lượng vững vàng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biên giới.
Phát huy vai trò tham mưu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống

Phát huy vai trò tham mưu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!