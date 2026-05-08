Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê

(Baohatinh.vn) - Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác các địa phương (trong đó có Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và các thành viên trong đoàn công tác đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Hòn Mê.

Sáng 8/5, đoàn công tác các địa phương và cơ quan, đơn vị đi khảo sát, nắm tình hình khu vực biển, đảo ven bờ Vịnh Bắc Bộ năm 2026 đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Hòn Mê (phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa) và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đây.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và đại diện các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An cùng đi với đoàn.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 dâng vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Hòn Mê.

Đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Hòn Mê (phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa). Các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và các thành viên trong đoàn công tác đến thăm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 Tĩnh Gia, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa) và nghe đại diện đơn vị thông tin về tình hình quốc phòng - an ninh trên đảo thời gian qua.

Các thành viên tham dự chương trình.

Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 ghi nhận, đánh giá cao tinh thần vượt khó, ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Các cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua mọi khó khăn, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền và hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần quan trọng vào sự ổn định chung của khu vực.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 ghi nhận, biểu dương những kết quả Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê đạt được trong thời gian qua.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu đề nghị cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục tăng cường giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đồng hành cùng bà con ngư dân trong vươn khơi bám biển và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Đoàn công tác tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê.
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê.

Đảo Hòn Mê nằm ngoài khơi vùng biển phía Đông Nam của tỉnh Thanh Hóa, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong thế trận phòng thủ ven biển của địa phương.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đảo Hòn Mê là một trong những trọng điểm bắn phá của máy bay và tàu chiến Mỹ. Nơi đây diễn ra cuộc chiến đấu "một mất, một còn" của cán bộ, chiến sĩ với quân thù để bảo vệ đảo.

Từ năm 1965-1973, cán bộ, chiến sĩ đảo Hòn Mê đã chiến đấu gần 2.000 trận lớn nhỏ; bắn rơi, bắn cháy 33 máy bay; bắn chìm, bắn cháy 18 tàu chiến Mỹ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đang ngày đêm bám đơn vị, sát địa bàn, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cho quê hương bình yên, Nhân dân vui các ngày nghỉ lễ.
Những người lính đang miệt mài rèn luyện bản lĩnh, làm chủ vũ khí, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để góp phần xây dựng LLVT tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. 
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) vẫn duy trì huấn luyện nghiêm, cường độ cao, góp phần rèn luyện lực lượng vững vàng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biên giới.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II.
Các xã, phường ở Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân huấn luyện dân quân năm thứ nhất. Trên thao trường, các chiến sĩ sao vuông đang say sưa tập luyện, miệt mài thi đua lập công.
Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban An ninh mạng tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh, cùng dự có các thành viên Tiểu ban An ninh mạng tỉnh.
