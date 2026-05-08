Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê

Sáng 8/5, đoàn công tác các địa phương và cơ quan, đơn vị đi khảo sát, nắm tình hình khu vực biển, đảo ven bờ Vịnh Bắc Bộ năm 2026 đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Hòn Mê (phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa) và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đây. Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và đại diện các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An cùng đi với đoàn.

Đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Hòn Mê (phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa). Các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 Tĩnh Gia, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa) và nghe đại diện đơn vị thông tin về tình hình quốc phòng - an ninh trên đảo thời gian qua.

Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 ghi nhận, đánh giá cao tinh thần vượt khó, ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Các cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua mọi khó khăn, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền và hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần quan trọng vào sự ổn định chung của khu vực.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu đề nghị cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục tăng cường giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đồng hành cùng bà con ngư dân trong vươn khơi bám biển và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Đảo Hòn Mê nằm ngoài khơi vùng biển phía Đông Nam của tỉnh Thanh Hóa, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong thế trận phòng thủ ven biển của địa phương. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đảo Hòn Mê là một trong những trọng điểm bắn phá của máy bay và tàu chiến Mỹ. Nơi đây diễn ra cuộc chiến đấu "một mất, một còn" của cán bộ, chiến sĩ với quân thù để bảo vệ đảo. Từ năm 1965-1973, cán bộ, chiến sĩ đảo Hòn Mê đã chiến đấu gần 2.000 trận lớn nhỏ; bắn rơi, bắn cháy 33 máy bay; bắn chìm, bắn cháy 18 tàu chiến Mỹ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

