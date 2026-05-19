Hà Tĩnh đạt giải cao tại Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân khu

Đại biểu tham dự lễ bế mạc hội thi.

Chiều 19/5, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiến hành bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026 với sự tham dự của Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu.

Trong 2 ngày (18 - 19/5), 43 thí sinh đại diện cho các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu trải qua 3 phần thi gồm: soạn đề cương thuyết trình (gồm bản word và trình chiếu); thực hành thuyết trình; thi kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính.

Thượng tá Nguyễn Thái Sơn - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh trình bày chuyên đề "Tư duy mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc “Từ sớm, từ xa:” gắn với xây dựng “Thế trận lòng dân” trong tình hình mới theo Văn kiện XIV của Đảng".

Theo đánh giá của Ban tổ chức, ở phần thi soạn đề cương và thiết kế trình chiếu, đa số thí sinh lựa chọn chủ đề sát thực tiễn, tập trung vào những nội dung trọng tâm, cốt lõi, có tính thời sự và yêu cầu cao trong công tác tuyên truyền hiện nay.

Nhiều đề cương được xây dựng khoa học, logic, hình ảnh minh họa phong phú, thiết kế công phu, sáng tạo, hỗ trợ hiệu quả cho phần trình bày. Đặc biệt, các thí sinh đã cập nhật, phân tích, làm rõ những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, những nội dung đột phá trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; gắn lý luận với thực tiễn, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, bảo đảm tính chiến đấu, tính định hướng tư tưởng và sức lan tỏa trong tuyên truyền.

Trung tá Trần Đức Hoàng - Chính trị viên phó Ban CHQS xã Hương Khê trình bày chuyên đề "Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết đại hội XIV của Đảng".

Đối với phần thi kiến thức, thí sinh cơ bản nắm chắc nội dung các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân đội; hiểu rõ công tác tuyên truyền miệng, nghiệp vụ báo cáo viên, nhất là những nội dung về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo cáo viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ở phần thi thực hành thuyết trình, nhiều thí sinh thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phong thái tự tin, phương pháp tuyên truyền mạch lạc, kết hợp tốt giữa lý luận với liên hệ thực tiễn; sử dụng linh hoạt phương tiện trình chiếu, dẫn chứng sinh động, tạo sức thuyết phục và lan tỏa trong hội thi.

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tham gia phần thi trắc nghiệm.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu tặng giải nhất cho 2 đồng chí, giải nhì cho 4 đồng chí, giải ba cho 6 đồng chí và giải khuyến khích cho 8 đồng chí; đồng thời trao chứng nhận “báo cáo viên giỏi” cho 43 thí sinh tham gia dự thi.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tham gia hội thi với 3 thí sinh, trong đó: Thượng tá Nguyễn Thái Sơn - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh đạt giải nhì, Trung tá Trần Đức Hoàng - Chính trị viên phó Ban CHQS xã Hương Khê đạt giải ba; Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh được trao chứng nhận “báo cáo viên giỏi”.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao các giải nhất, nhì cho thí sinh; trong đó: Thượng tá Nguyễn Thái Sơn - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh (thứ 2 từ trái sang) nhận giải nhì.

Ban tổ chức trao giải ba cho các thí sinh, trong đó: Trung tá Trần Đức Hoàng - Chính trị viên phó Ban CHQS xã Hương Khê (ngoài cùng bên trái) nhận giải ba.

Ban tổ chức trao chứng nhận giỏi cho các thí sinh tham gia hội thi.

Ban tổ chức cũng lựa chọn 8 đồng chí tiếp tục luyện tập để tham gia hội thi cấp toàn quân trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4 nhấn mạnh, thông qua hội thi lần này, đội ngũ báo cáo viên trong LLVT Quân khu đã có bước trưởng thành rõ nét cả về tư duy chính trị, kiến thức thực tiễn, phương pháp truyền đạt và kỹ năng xử lý tình huống. Nhiều đồng chí đã thể hiện sự đầu tư công phu, liên hệ sát thực tiễn đơn vị, kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn, giữa truyền thống và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tạo sức thuyết phục, sức lan tỏa và định hướng tư tưởng tích cực cho cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4 phát biểu bế mạc.

Chính ủy Quân khu 4 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 30 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Kết luận số 72 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện đề án đổi mới công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong quân đội. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động báo cáo viên; xây dựng đội ngũ báo cáo viên thực sự là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu.

Đối với 8 đồng chí được lựa chọn tham gia đội tuyển dự thi cấp toàn quân, cần xác định rõ đây vừa là niềm vinh dự, tự hào cũng là trách nhiệm chính trị lớn đối với bản thân và LLVT Quân khu; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện phương pháp, kỹ năng, bản lĩnh, quyết tâm đạt thành tích cao nhất.