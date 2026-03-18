Công an các tỉnh Cụm thi đua số 5 lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Chiều 18/3, tại Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cụm thi đua số 5 - Bộ Công an gồm công an các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà tham dự. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện công an các đơn vị trong cụm đã thống nhất ký kết giao ước thi đua với khẩu hiệu hành động: “Theo lời Bác dạy - đổi mới tư duy, nâng cao tri thức - chính quy, hiện đại - vì Đảng, vì dân”, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Theo đó, Cụm thi đua số 5 tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 được xác định triển khai với tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo, hướng về cơ sở, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng đi vào chiều sâu. Trong đó, phong trào thi đua “Ba nhất” với các tiêu chí “Kỷ luật nhất - trung thành nhất - gần dân nhất” được xác định là nền tảng, động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đơn vị trong cụm cũng thống nhất đẩy mạnh công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; đổi mới tư duy từ “trách nhiệm công vụ” sang “trách nhiệm công vụ - phục vụ”, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong các mặt công tác, phấn đấu cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Một trong những nội dung trọng tâm được nhấn mạnh là chủ động nhận diện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trên không gian mạng; không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Cùng đó, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị cũng đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể như: nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, cải cách hành chính; xây dựng địa bàn an toàn, không có tội phạm, tệ nạn xã hội; phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo phương châm “4 tại chỗ”.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà và đại biểu chứng kiến đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua.

Thay mặt chủ trì hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 nhấn mạnh: Để phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, mong muốn công an các đơn vị trong cụm tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; bám sát khẩu hiệu hành động đã đề ra, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình từng địa phương. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng vững chắc.

Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm và khí thế thi đua sôi nổi, lực lượng công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 5 - Bộ Công an tiếp tục đưa phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” phát triển sâu rộng, thực chất, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Dịp này, các đơn vị công an trong cụm đã hỗ trợ 300 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa.