Hà Tĩnh tổ chức đón nhận hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào vào cuối tháng 5

(Baohatinh.vn) - Ngày 24 - 25/5, Hà Tĩnh sẽ tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào, được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025 - 2026.

Sáng 17/4, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ đón nhận, bàn giao và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước CHDCND Lào mùa khô 2025 – 2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 151 tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Mùa khô 2025 – 2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục được giao nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bolikhămxay và Thủ đô Viêng Chăn.

Năm nay, công tác quy tập gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết không thuận lợi, địa hình hiểm trở, thông tin về phần mộ liệt sĩ ngày càng khan hiếm. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, nhân dân nước bạn nên đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đến nay, đội đã tìm kiếm, cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Bolikhămxay.

Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thông tin tình hình quy tập và trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác đón nhận, bàn giao và an táng 8 mộ liệt sĩ tìm kiếm được trong mùa khô 2025 - 2026.

Tại hội nghị, đại biểu các sở, ban, ngành, địa phương đã thống nhất thời gian tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ. Theo đó, ngày 24/5, đoàn công tác của tỉnh sẽ sang Lào hội đàm, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ; đến ngày 25/5, hài cốt các liệt sĩ sẽ được đưa về nước, tổ chức lễ cầu siêu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ).

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đặng Văn Dũng trao đổi một số nhiệm vụ trọng tâm, những việc cần tập trung triển khai.

Đồng thời, các đại biểu cũng đã góp ý, bổ sung kế hoạch, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác đón nhận, hồi hương, an táng các anh hùng liệt sĩ mới được tìm kiếm, quy tập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt kết luận, giao nhiệm vụ.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt thống nhất phương án đón nhận, bàn giao, truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào được tìm kiếm trong mùa khô 2025 - 2026; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn, đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ CHQS tỉnh chủ trì tổ chức đoàn công tác sang Lào tiếp nhận, đưa hài cốt liệt sĩ về nước và bàn giao cho Sở Nội vụ. Sở Nội vụ chủ trì lấy mẫu sinh phẩm, tổ chức lễ cầu siêu, truy điệu và an táng; Sở Ngoại vụ đảm nhiệm công tác đối ngoại; Sở Tài chính bảo đảm kinh phí; Công an tỉnh bảo đảm an ninh, an toàn, dẫn đường.

