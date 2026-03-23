Phát huy hiệu quả các mô hình giúp Nhân dân biên giới phát triển

Chiều 23/3, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết, tôn vinh, khen thưởng các mô hình, chương trình, phong trào bộ đội biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới Hà Tĩnh giai đoạn 2015–2025. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh…

Đại biểu tham dự hội nghị

Qua 10 năm triển khai, các mô hình, chương trình, phong trào của BĐBP tỉnh đã đạt nhiều kết quả toàn diện, có chiều sâu, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống Nhân dân khu vực biên giới. Việc tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa bàn đã giúp 18 mô hình, chương trình phát huy hiệu quả thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Nổi bật là các mô hình: “Câu lạc bộ tình thương” tại xã Sơn Kim 1 (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) hỗ trợ người lầm lỡ, nghiện ma túy, nhiễm HIV tái hòa nhập cộng đồng; mô hình “Cầu nối se duyên” phòng chống hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (Đồn Biên phòng Bản Giàng); Chương trình “Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng”; dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” gắn với mô hình “Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh” hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ vùng biên.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Cùng với đó, các mô hình “Trạm xá quân – dân y kết hợp” tại các xã biên giới phát huy hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Điển hình như Trạm xá Quân dân y bản Thoọng Pẹ, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; hỗ trợ các xã biên giới trong xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả các mô hình, chương trình trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Thái Bình – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Thái Bình – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được; đồng thời đề nghị các đơn vị trên hai tuyến biên giới, bờ biển tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân khu vực biên giới.

Dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng giấy khen cho 2 tập thể