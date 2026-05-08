Bộ Tổng Tham mưu khảo sát khu vực thực binh diễn tập tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trung tướng Nguyễn Bá Lực đã khảo sát khu vực thực binh diễn tập phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026, kiểm tra công tác chuẩn bị và yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình diễn tập.
Sáng 8/5, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát khu vực thực binh trong diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc cùng đoàn.
Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo với đoàn công tác về tiến độ chuẩn bị diễn tập. Hiện hoạt động khảo sát địa hình, xây dựng phương án bắn, huy động lực lượng, chuẩn bị vũ khí trang bị cùng các phương án bảo đảm an toàn, an ninh trật tự đang được triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ.
Công tác chuẩn bị, phương án tổ chức thực binh trong diễn tập đang được gấp rút hoàn thiện, bảo đảm tính toán kỹ lưỡng về mọi mặt.
Trung tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao công tác khảo sát, lựa chọn khu vực thực binh diễn tập của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu thời gian tới, Hà Tĩnh cần hoàn chỉnh những hạng mục còn lại, tập trung điều chỉnh, hoàn thiện các công trình chiến đấu, tổ chức phương án thực binh trong diễn tập theo đúng yêu cầu của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4. Đặc biệt là sơ đồ các khu vực bắn phải được bố trí đầy đủ trang thiết bị và phương tiện; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại khu vực thực binh diễn tập theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.
Các đơn vị phải tổ chức sinh hoạt, quán triệt cho bộ đội nắm chắc nhiệm vụ trong giai đoạn thực binh; quy tắc an toàn khi sử dụng vũ khí, khí tài, đạn dược; ôn luyện thuần thục về thao tác sử dụng vũ khí trang bị, nhất là vũ khí hỏa lực.
Quá trình thực binh diễn tập phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, góp phần tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
