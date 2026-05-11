Những bữa ăn "chuẩn cơm mẹ nấu" ở Trung đoàn 841

(Baohatinh.vn) - Từ những luống rau xanh, đàn gia súc, gia cầm tự tăng gia đến căn bếp sạch sẽ, những bữa ăn ở Trung đoàn 841 không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn mang hương vị gần gũi, đậm đà như “cơm mẹ nấu”. Phía sau mỗi mâm cơm là sự tận tụy, trách nhiệm của những người lính hậu cần âm thầm chăm lo đời sống bộ đội.
Hơn 600 bầu cây giống non đang được chăm sóc kỹ chờ ngày đưa ra trồng ngoài khu vườn rộng hơn 5.600 m². Từng khay giống đều được chăm sóc kỹ để cây phát triển khỏe mạnh, thích nghi tốt với điều kiện thời tiết, cho năng suất cao.
Từng luống cây, chùm quả non đều thấm đẫm mồ hôi, công sức và niềm kỳ vọng của những người lính hậu cần.
Nhờ duy trì hiệu quả các mô hình trồng trọt nên Trung đoàn 841 luôn có những luống rau xanh tốt, giàn đậu sai quả quanh năm, đáp ứng 100% nhu cầu rau xanh cho bộ đội.
Không chỉ tăng gia sản xuất, hàng ngày, các "anh nuôi" ở Trung đoàn 841 còn phải tất bật với công việc thu hoạch rau xanh, sơ chế thực phẩm và chuẩn bị nguyên liệu, nấu bữa ăn cho gần 200 người. Dù công việc vất vả, các anh vẫn luôn thực hiện từng công đoạn cẩn thận, chu đáo để mỗi bữa cơm đều ngon, sạch và đủ dinh dưỡng.
Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng bữa ăn luôn được Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 841 đặc biệt quan tâm, duy trì thường xuyên, chặt chẽ. Từng khâu từ chế biến, định lượng đến vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát nghiêm túc, đúng quy trình, đủ tiêu chuẩn.
Nhờ tăng gia tốt nên đơn vị đã chủ động được nguồn thực phẩm sạch với sản lượng thịt các loại đạt hơn 11 kg/người/quý, cá hơn 10 kg/người/quý, rau các loại hơn 40 kg/người/quý, trứng đạt 55 quả/người/quý. Cùng với sự chủ động nguồn thực phẩm chuẩn, bếp ăn của đơn vị cũng luôn được các "anh nuôi" phục vụ tốt qua những bữa ăn từ nguồn thực phẩm "cây nhà lá vườn", phong phú món ăn, giàu dinh dưỡng và tiết kiệm chi phí.
Thiếu tá Nguyễn Hoàng Khiêm – Phó Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật, Trung đoàn 841
Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
