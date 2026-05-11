Những bữa ăn "chuẩn cơm mẹ nấu" ở Trung đoàn 841

(Baohatinh.vn) - Từ những luống rau xanh, đàn gia súc, gia cầm tự tăng gia đến căn bếp sạch sẽ, những bữa ăn ở Trung đoàn 841 không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn mang hương vị gần gũi, đậm đà như “cơm mẹ nấu”. Phía sau mỗi mâm cơm là sự tận tụy, trách nhiệm của những người lính hậu cần âm thầm chăm lo đời sống bộ đội.

Tranh thủ thời tiết mát mẻ, Thượng úy Nguyễn Duy Mạnh – Trợ lý Hậu cần Trung đoàn 841 đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Trung đội Phục vụ ra khu nhà màng ủ đất, làm bầu, xuống giống rau xanh. Ở đây, bộ đội luôn duy trì 6 loại rau trồng theo luống và 3 loại rau quả leo giàn theo phương châm “mùa nào thức ấy” để bảo đảm phục vụ bộ đội quanh năm.
Hơn 600 bầu cây giống non đang được chăm sóc kỹ chờ ngày đưa ra trồng ngoài khu vườn rộng hơn 5.600 m². Từng khay giống đều được chăm sóc kỹ để cây phát triển khỏe mạnh, thích nghi tốt với điều kiện thời tiết, cho năng suất cao.
Trên các luống rau xanh đã cho thu hoạch, hàng ngày, bộ đội đều dành thời gian tưới nước, làm cỏ, bón phân, chăm sóc sâu bệnh... Những luống rau sạch này không chỉ giúp nâng cao chất lượng bữa ăn mà còn tạo cảnh quan doanh trại xanh, sạch, đẹp.
Từng luống cây, chùm quả non đều thấm đẫm mồ hôi, công sức và niềm kỳ vọng của những người lính hậu cần.
Vào những ngày nghỉ, giờ nghỉ, khu tăng gia rộn ràng hơn bởi Trung đội Phục vụ nhận được sự chi viện nhiệt tình từ cán bộ, chiến sĩ các tiểu đội, trung đội khác. Mọi người cùng nhau cuốc đất, chăm rau, vệ sinh chuồng trại, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thắt chặt tình đồng đội.
Nhờ duy trì hiệu quả các mô hình trồng trọt nên Trung đoàn 841 luôn có những luống rau xanh tốt, giàn đậu sai quả quanh năm, đáp ứng 100% nhu cầu rau xanh cho bộ đội.
Cùng với trồng trọt, Trung đoàn 841 hiện duy trì đàn gia cầm gần 2.000 con. Khu chuồng trại được quy hoạch hợp lý, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, phòng dịch cẩn thận nên hiệu quả khá cao. Nguồn thực phẩm từ chăn nuôi góp phần cải thiện bữa ăn và nâng cao đời sống cho bộ đội.
Đàn lợn từ 20–30 con được chăm sóc khoa học, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và phòng bệnh đầy đủ. Đội ngũ hậu cần tận dụng nguồn thức ăn dư thừa để tiết kiệm chi phí, đàn lợn phát triển khỏe mạnh, cung cấp nguồn thực phẩm sạch tại chỗ.
Trung đoàn 841 còn tận dụng hiệu quả diện tích ao hồ để nuôi cá, lươn, ếch... tạo thêm nguồn thực phẩm phong phú cho bữa ăn bộ đội.
Không chỉ tăng gia sản xuất, hàng ngày, các "anh nuôi" ở Trung đoàn 841 còn phải tất bật với công việc thu hoạch rau xanh, sơ chế thực phẩm và chuẩn bị nguyên liệu, nấu bữa ăn cho gần 200 người. Dù công việc vất vả, các anh vẫn luôn thực hiện từng công đoạn cẩn thận, chu đáo để mỗi bữa cơm đều ngon, sạch và đủ dinh dưỡng.
​Hạ sĩ Trần Đình Mạnh (bếp trưởng) chia sẻ: “Chúng tôi luôn nấu ăn bằng cả trách nhiệm và tình cảm dành cho đồng đội. Mỗi bữa cơm đều được chế biến bảo đảm ngon miệng, đủ chất, thay đổi món hợp lý để mọi người đều ăn hết suất. Giúp đồng đội có sức khỏe tốt, yên tâm công tác chính là niềm vui lớn nhất của chúng tôi.”
Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng bữa ăn luôn được Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 841 đặc biệt quan tâm, duy trì thường xuyên, chặt chẽ. Từng khâu từ chế biến, định lượng đến vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát nghiêm túc, đúng quy trình, đủ tiêu chuẩn.
Binh nhì Nguyễn Gia Huy - chiến sĩ Trung đội 6 (Đại đội 2) chia sẻ: “Thấy các "anh nuôi" vất vả tăng gia sản xuất, lo toan bếp núc, chúng tôi đã hiểu hơn về giá trị của những bữa cơm trong quân ngũ. Rau, thịt, cá đều tươi ngon và các món ăn được chế biến đậm đà, gần gũi, đa dạng khiến tôi và đồng đội có cảm giác như đang ăn cơm ở nhà do mẹ nấu”.

Nhờ tăng gia tốt nên đơn vị đã chủ động được nguồn thực phẩm sạch với sản lượng thịt các loại đạt hơn 11 kg/người/quý, cá hơn 10 kg/người/quý, rau các loại hơn 40 kg/người/quý, trứng đạt 55 quả/người/quý. Cùng với sự chủ động nguồn thực phẩm chuẩn, bếp ăn của đơn vị cũng luôn được các "anh nuôi" phục vụ tốt qua những bữa ăn từ nguồn thực phẩm "cây nhà lá vườn", phong phú món ăn, giàu dinh dưỡng và tiết kiệm chi phí.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Khiêm – Phó Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật, Trung đoàn 841

