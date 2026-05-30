Hà Tĩnh khởi động "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"

Các đại biểu làm lễ dâng hương trước khi thực hiện các bước khai quật, lấy mẫu.

Sáng 30/5, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Can Lộc (xã Can Lộc) phục vụ công tác giám định ADN. Đây là địa phương được chọn làm trước lấy mẫu, trước khi triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện TKQT và XĐDT hài cốt liệt sĩ” tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh quán triệt quy trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ theo quy định cho các tổ chức, lực lượng.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiến hành làm trước lấy mẫu, bàn giao mẫu đối với 37 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Can Lộc (xã Can Lộc); đồng thời, số hóa hồ sơ, lưu trữ mẫu tại cơ sở y tế của tỉnh và bàn giao cho đơn vị giám định ADN.

Theo kế hoạch, việc khai quật, lấy mẫu được thực hiện từ ngày 30/5 đến ngày 2/6. Dự kiến ngày 3/6, các mẫu sẽ được bàn giao cho đơn vị giám định là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Sau khi lấy mẫu, các phần mộ sẽ được hoàn trả mặt bằng, chỉnh trang theo đúng quy trình, quy định, bảo đảm tuyệt đối an toàn và không để xảy ra sai sót.

Sau khi hoàn thành công tác lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Can Lộc, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để triển khai ở các nghĩa trang liệt sĩ khác trên toàn tỉnh.

Công tác khai quật, lấy mẫu được thực hiện đúng quy trình, quy định.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.