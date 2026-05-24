Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Đại lễ cầu siêu, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đại lễ cầu siêu, tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ vì độc lập, tự do của dân tộc, vì tinh thần quốc tế cao cả.

bqbht_br_nghia-trang-nam-7.jpg
Các đại biểu tham dự đại lễ cầu siêu, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và đón nhận hài cốt 9 liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được quy tập mùa khô năm 2025 – 2026.

Tối 24/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm (xã Tứ Mỹ), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức đại lễ cầu siêu, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và đón nhận hài cốt 9 liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được quy tập mùa khô năm 2025 – 2026.

Tham dự buổi lễ có thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; đại diện chính quyền địa phương.

bqbht_br_nghia-trang-nam-4.jpg
Thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cùng đại biểu tham dự lễ cầu siêu.
bqbht_br_nghia-trang-nam-5.jpg
Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tham dự lễ cầu siêu.
bqbht_br_nghia-trang-nam-8a.jpg
Lễ cầu siêu được tổ chức ﻿tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm.

Tại buổi lễ, sau phần dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, đại biểu cùng các tăng ni, phật tử và đông đảo Nhân dân đã tham gia các nghi thức cầu cho quốc thái dân an, hòa bình thịnh vượng; cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sỹ và 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được quy tập mùa khô năm 2025 – 2026.

bqbht_br_nghia-trang-nam-6.jpg
Đông đảo người dân cầu nguyện cho các liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đại lễ cầu siêu, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ vì độc lập, tự do của dân tộc, vì tinh thần quốc tế cao cả.

Đây cũng là dịp ôn lại những trang sử hào hùng chống giặc ngoại xâm, tôn vinh những tấm gương anh hùng và giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam cho các thế hệ hôm nay.

bqbht_br_nghia-trang-nam-9.jpg
Các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ.
bqbht_br_nghia-trang-nam-10.jpg
Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ.
bqbht_br_nghia-trang-nam-11.jpg
Lãnh đạo xã Tứ Mỹ dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ.
bqbht_br_nghia-trang-nam-1.jpg
Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm là nơi yên nghỉ của hơn 1.200 anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả với nước bạn Lào.

Mùa khô 2025 - 2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng của nước bạn Lào đã tìm kiếm, cất bốc 9 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào. Trong đó, 1 hài cốt được tìm thấy tại thủ đô Viêng Chăn, 8 hài cốt được tìm thấy tại tỉnh Bolikhămxay.

Chiều 24/5, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ đón 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào về nước.

Sau lễ đón nhận, các hài cốt liệt sỹ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm để làm lễ cầu siêu.

Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sỹ sẽ được tổ chức vào sáng 25/5.

Tin liên quan

Tags:

#Cầu siêu #Đại lễ cầu siêu #Đại lễ cầu siêu tại nghĩa trang Nầm #Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm #Cầu siêu các anh hùng liệt sỹ #Cầu siêu các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm #Nghĩa trang liệt sỹ Nầm

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Lội bùn "săn" cua đồng trong đêm

Lội bùn "săn" cua đồng trong đêm

Thời điểm này, cua đồng khá được giá với 100.000 đồng/kg. Người dân trên địa bàn Hà Tĩnh tranh thủ “săn” cua đồng vào ban đêm, góp phần trang trải cuộc sống.
Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em là dịp để các cấp, ngành, địa phương tại Hà Tĩnh nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho những mầm non tương lai của đất nước.
Sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh sẽ tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại 39 hội đồng thi đã hoàn tất, sẵn sàng đón thí sinh.
Vấn đề hôm nay: Thiên tai bất thường – Làm gì để thích ứng?

Vấn đề hôm nay: Thiên tai bất thường – Làm gì để thích ứng?

Thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, gây nhiều thiệt hại cho đời sống và sản xuất. Làm gì để chủ động thích ứng và giảm thiểu rủi ro? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: “Thiên tai bất thường – Làm gì để thích ứng?”
Chuyên gia lưu ý 3 yếu tố quan trọng giúp người phẫu thuật dây chằng sớm quay lại với thể thao

Chuyên gia lưu ý 3 yếu tố quan trọng giúp người phẫu thuật dây chằng sớm quay lại với thể thao

Sau chấn thương, điều nhiều người chơi thể thao quan tâm không chỉ là có cần phẫu thuật hay không, mà còn là mất bao lâu để có thể vận động trở lại và liệu có thể chơi thể thao với cường độ như trước. Liên quan đến thắc mắc này, các chuyên gia chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh có 3 lời khuyên dưới đây.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!