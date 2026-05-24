Đại lễ cầu siêu, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm

Các đại biểu tham dự đại lễ cầu siêu, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và đón nhận hài cốt 9 liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được quy tập mùa khô năm 2025 – 2026.

Tối 24/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm (xã Tứ Mỹ), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức đại lễ cầu siêu, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và đón nhận hài cốt 9 liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được quy tập mùa khô năm 2025 – 2026. Tham dự buổi lễ có thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; đại diện chính quyền địa phương.

Thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cùng đại biểu tham dự lễ cầu siêu.

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tham dự lễ cầu siêu.

Lễ cầu siêu được tổ chức ﻿tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm.

Tại buổi lễ, sau phần dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, đại biểu cùng các tăng ni, phật tử và đông đảo Nhân dân đã tham gia các nghi thức cầu cho quốc thái dân an, hòa bình thịnh vượng; cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sỹ và 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được quy tập mùa khô năm 2025 – 2026.

Đông đảo người dân cầu nguyện cho các liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đại lễ cầu siêu, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ vì độc lập, tự do của dân tộc, vì tinh thần quốc tế cao cả.

Đây cũng là dịp ôn lại những trang sử hào hùng chống giặc ngoại xâm, tôn vinh những tấm gương anh hùng và giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam cho các thế hệ hôm nay.

Các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ.

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ.

Lãnh đạo xã Tứ Mỹ dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ.

Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm là nơi yên nghỉ của hơn 1.200 anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả với nước bạn Lào.

Mùa khô 2025 - 2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng của nước bạn Lào đã tìm kiếm, cất bốc 9 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào. Trong đó, 1 hài cốt được tìm thấy tại thủ đô Viêng Chăn, 8 hài cốt được tìm thấy tại tỉnh Bolikhămxay. Chiều 24/5, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ đón 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào về nước. Sau lễ đón nhận, các hài cốt liệt sỹ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm để làm lễ cầu siêu. Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sỹ sẽ được tổ chức vào sáng 25/5.

