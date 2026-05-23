Chính trị

Trang trọng lễ bàn giao hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Bolikhămxay

Tiến Long- Dương Hoàng
(Baohatinh.vn) - Thay mặt đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt trân trọng tiếp nhận hài cốt các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào để đưa về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam.

Chiều 23/5, tại hội trường Ủy ban Chính quyền tỉnh Bolikhămxay, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bolikhămxay tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm, bàn giao hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Lươn Vi Lay Chăn Thả La Phăn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bolikhămxay chủ trì buổi lễ.

Dự buổi lễ có đồng chí Khăm Vén Păn Nha Nủ Vông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Bolikhămxay cùng đại diện các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang hai tỉnh.

﻿Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ.

Lễ tưởng niệm 8 liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào được cử hành trọng thể, trang nghiêm. Trước anh linh các liệt sỹ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và tri ân sâu sắc những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của hai đất nước, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

﻿Đồng chí Lươn Vi Lay Chăn Thả La Phăn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Khăm Vén Păn Nha Nủ Vông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền cùng đoàn cán bộ tỉnh Bolikhămxay dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ.
﻿Các tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Bolikhămxay dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Bolikhămxay và Nhân dân các địa phương nước CHDCND Lào đã dành nhiều tình cảm, công sức chăm sóc phần mộ các liệt sỹ trong nhiều năm qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ bàn giao hài cốt liệt sỹ.

Thay mặt đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt trân trọng tiếp nhận hài cốt các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào để đưa về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam.

Hai bên ký kết văn bản bàn giao hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại tỉnh Bolikhămxay.

Theo kế hoạch, sáng ngày 24/5, hài cốt của các liệt sỹ sẽ được di chuyển từ tỉnh Bolikhămxay về Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để thực hiện các nghi lễ theo phong tục và đưa về an táng và yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.

