Trang trọng lễ bàn giao hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Bolikhămxay

(Baohatinh.vn) - Thay mặt đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt trân trọng tiếp nhận hài cốt các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào để đưa về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam.
Chiều 23/5, tại hội trường Ủy ban Chính quyền tỉnh Bolikhămxay, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bolikhămxay tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm, bàn giao hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.
Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Lươn Vi Lay Chăn Thả La Phăn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bolikhămxay chủ trì buổi lễ.
Dự buổi lễ có đồng chí Khăm Vén Păn Nha Nủ Vông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Bolikhămxay cùng đại diện các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang hai tỉnh.
Lễ tưởng niệm 8 liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào được cử hành trọng thể, trang nghiêm. Trước anh linh các liệt sỹ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và tri ân sâu sắc những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của hai đất nước, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Bolikhămxay và Nhân dân các địa phương nước CHDCND Lào đã dành nhiều tình cảm, công sức chăm sóc phần mộ các liệt sỹ trong nhiều năm qua.
Thay mặt đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt trân trọng tiếp nhận hài cốt các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào để đưa về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam.
Theo kế hoạch, sáng ngày 24/5, hài cốt của các liệt sỹ sẽ được di chuyển từ tỉnh Bolikhămxay về Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để thực hiện các nghi lễ theo phong tục và đưa về an táng và yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô Viêng Chăn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với các liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn thủ đô Viêng Chăn tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Hà Tĩnh trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào.
