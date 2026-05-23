Chính trị

Hà Tĩnh và Bolikhămxay hội đàm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tiến Long- Dương Hoàng
(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bolikhămxay trong việc hỗ trợ tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sỹ.

Sáng 23/5, tại thị xã Pặc Xan, tỉnh Bolikhămxay (Lào), đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi hội đàm với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay nhằm đánh giá kết quả phối hợp công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong mùa khô 2025–2026; đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ mùa khô 2026–2027.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh; Sôm Chay Khun Phạ Xay – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay chủ trì cuộc hội đàm.

Toàn cảnh cuộc hội đàm.

​Tại hội đàm, hai bên đã thảo luận và thống nhất cao về phương hướng hợp tác, đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2026 –2027 nhằm tiếp tục cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Sôm Chay Khun Phạ Xay – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự tri ân chân thành đối với những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng cũng như tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Đồng chí Sôm Chay Khun Phạ Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay phát biểu tại hội đàm.

Đồng chí Sôm Chay Khun Phạ Xay khẳng định, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bolikhămxay sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam trong triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sỹ; qua đó góp phần vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác giữa hai nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội đàm.

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ to lớn của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bolikhămxay trong việc hỗ trợ tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sỹ.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh và thân nhân các liệt sỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn chân thành tới cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay và Nhân dân các địa phương của nước CHDCND Lào đã dành tình cảm đặc biệt, sự giúp đỡ to lớn, tạo điều kiện thuận lợi để Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

﻿Hai bên ký kết thỏa thuận phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong mùa khô 2026-2027.
Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trao bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho các cá nhân thuộc Ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay vì đã có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.
﻿... đồng thời trao kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho Ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay để thực hiện nhiệm vụ phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong thời gian tới.

Từ năm 1999 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 834 hài cốt (trong đó, tại tỉnh Bolikhămxay là 572). Riêng mùa khô 2025–2026, đội đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm chính thức Thái Lan

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến 29/5/2026.
Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, cử tri nhiều xã, phường kiến nghị các nội dung về đầu tư hạ tầng thiết yếu cùng những vấn đề liên quan đến đời sống.
Các địa phương trao huy hiệu Đảng dịp 19/5

Lễ trao tặng huy hiệu Đảng tại các địa phương ở Hà Tĩnh vào đúng ngày kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự ghi nhận, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
