Hà Tĩnh và Bolikhămxay hội đàm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Sáng 23/5, tại thị xã Pặc Xan, tỉnh Bolikhămxay (Lào), đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi hội đàm với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay nhằm đánh giá kết quả phối hợp công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong mùa khô 2025–2026; đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ mùa khô 2026–2027. Các đồng chí: Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh; Sôm Chay Khun Phạ Xay – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay chủ trì cuộc hội đàm.

Toàn cảnh cuộc hội đàm.

​Tại hội đàm, hai bên đã thảo luận và thống nhất cao về phương hướng hợp tác, đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2026 –2027 nhằm tiếp tục cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Sôm Chay Khun Phạ Xay – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự tri ân chân thành đối với những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng cũng như tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Đồng chí Sôm Chay Khun Phạ Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay phát biểu tại hội đàm.

Đồng chí Sôm Chay Khun Phạ Xay khẳng định, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bolikhămxay sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam trong triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sỹ; qua đó góp phần vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác giữa hai nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội đàm.

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ to lớn của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bolikhămxay trong việc hỗ trợ tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sỹ.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh và thân nhân các liệt sỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn chân thành tới cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay và Nhân dân các địa phương của nước CHDCND Lào đã dành tình cảm đặc biệt, sự giúp đỡ to lớn, tạo điều kiện thuận lợi để Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

﻿Hai bên ký kết thỏa thuận phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong mùa khô 2026-2027.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trao bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho các cá nhân thuộc Ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay vì đã có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

﻿... đồng thời trao kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho Ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay để thực hiện nhiệm vụ phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong thời gian tới.