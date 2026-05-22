Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm chính thức Thái Lan

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến 29/5/2026.
Việt Nam - Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 8/1976, nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 5/2025. Năm nay hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024. Trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch hai chiều đạt gần 8,6 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025.
Về đầu tư, Thái Lan hiện có 797 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ hai trong số các nước ASEAN. Việt Nam có hơn 20 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 40 triệu USD.
Năm 2025, có hơn 660.000 khách du lịch Việt Nam thăm Thái Lan (đứng thứ 17) và gần 458.000 khách Thái Lan đến Việt Nam (đứng thứ 11). Thái Lan đang thúc đẩy sáng kiến hợp tác du lịch "Sáu quốc gia, Một điểm đến" - cấp visa chung cho phép khách quốc tế thăm 6 quốc gia Đông Nam Á gồm Brunei, Campuchia, Lào, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan.
