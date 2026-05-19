Các địa phương trao huy hiệu Đảng dịp 19/5

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Đảng ủy xã Thiên Cầm tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/2026 và quyết định kết nạp đảng viên.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Đảng bộ xã Thiên Cầm có 31 đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên trong dịp 19/5/2026. Trong đó, 70 năm tuổi Đảng có 1 đồng chí, 65 năm tuổi Đảng có 1 đồng chí; 60 năm tuổi Đảng có 3 đồng chí; 55 năm tuổi Đảng có 2 đồng chí; 50 năm tuổi Đảng có 2 đồng chí; 45 năm tuổi Đảng có 5 đồng chí; 40 năm tuổi Đảng có 7 đồng chí; 30 năm tuổi Đảng có 10 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng trong đợt 19/5/2026.

Lễ trao tặng huy hiệu Đảng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự ghi nhận, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến, luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng.

Đảng ủy xã Thiên Cầm tổ chức trao quyết định kết nạp đảng viên cho các quần chúng ưu tú.

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã Thiên Cầm cũng tổ chức trao quyết định kết nạp đảng viên cho 32 quần chúng ưu tú. Trong đó, có 27 học sinh lớp 12 được trao quyết định theo mô hình “Đảng viên tuổi 18”.

Đồng chí Nguyễn Bá Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiên Cầm phát biểu tại buổi lễ.

Chiều 19/5, Đảng ủy xã Trường Lưu tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026). Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.​

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Thị Tố Hoa cùng lãnh đạo địa phương trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Trong dịp này, Đảng bộ xã Trường Lưu có 32 đảng viên được vinh dự đón nhận huy hiệu 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng. Trong đó, 1 đồng chí 70 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí 55 năm tuổi đảng, 1 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí 45 tuổi Đảng, 7 đồng chí 40 năm tuổi Đảng và 8 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Dịp này, Đảng ủy xã Trường Lưu cũng tặng hoa chúc mừng 22 quần chúng ưu tú vừa được kết nạp vào Đảng.

Trong thời gian qua, các đảng viên luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng; gương mẫu đi đầu trong các phong trào, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của đất nước và địa phương suốt thời gian qua.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trường Lưu Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Xuân Lộc tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tới dự.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Xuân Lộc có 26 đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu Đảng. Trong đó, 65 năm tuổi Đảng có 1 đồng chí; 60 năm tuổi Đảng có 6 đồng chí; 55 năm tuổi Đảng có 2 đồng chí; 50 năm tuổi Đảng có 3 đồng chí; 45 năm tuổi Đảng có 7 đồng chí; 40 năm tuổi Đảng có 5 đồng chí và 30 năm tuổi Đảng có 2 đồng chí.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, xã Xuân Lộc trao huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Việc trao tặng huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những đảng viên đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là niềm vinh dự của mỗi đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ và Nhân dân xã Xuân Lộc.

Đảng ủy phường Bắc Hồng Lĩnh cũng vừa tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/2026 cho các đảng viên.

Đại biểu dự buổi lễ.

Trong đợt này, Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh có 42 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó, 11 đồng chí 60 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí 55 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí 50 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí 45 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí 40 năm tuổi Đảng và 15 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, phường Bắc Hồng Lĩnh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hồng Lĩnh Nguyễn Thăng Long trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước. Đây không chỉ là niềm vinh dự của các đảng viên mà còn là niềm tự hào của gia đình, người thân và của cả Đảng bộ.