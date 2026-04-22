Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

V.I. Lê-nin sinh ngày 22/4/1870 ở Simbirsk (nay là Ulianovsk), trong một gia đình trí thức tiến bộ. Từ nhỏ, V.I. Lê-nin đã bộc lộ là người có trí tuệ uyên bác, có nghị lực tự học rất cao và là người sớm đón nhận học thuyết chủ nghĩa xã hội, sớm tiếp cận chủ nghĩa Mác và phương pháp cách mạng Nhân dân.

Lãnh tụ vô sản - V.I.Lê-nin. (Ảnh: Hartford Courant)

Trong quá trình hoạt động cách mạng, V.I. Lê-nin đã sớm nhận thấy sức mạnh của tổ chức đảng đối với cách mạng vô sản. Trong tác phẩm “Làm gì”, V.I. Lê-nin đã viết: “Hãy cho chúng tôi một tổ chức những người cách mạng, và chúng tôi sẽ đảo lộn nước Nga lên”. Cái “tổ chức” V.I. Lê-nin đề cập đến chính là “những người cách mạng”, một “lực lượng” những người có đủ năng lực thực sự để tham gia vào cuộc cách mạng vĩ đại.

V.I. Lê-nin nhấn mạnh: “Muốn trở thành một lực lượng chính trị như thế trước con mắt công chúng thì phải cố gắng rất nhiều và bền bỉ để nâng cao tính tự giác, óc sáng kiến và nghị lực của chúng ta lên, chứ chỉ đem dán cái nhãn hiệu “đội tiên phong” vào lý luận và thực tiễn của đội hậu vệ thì không đủ”.

Nói cách khác, V.I. Lê-nin yêu cầu phải có lực lượng những người cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ cách mạng, những người cán bộ có đủ tri thức, năng lực và phẩm chất để có thể thực thi những trách nhiệm công tác nặng nề trong tổ chức. Khi những con người có lý tưởng cách mạng, có năng lực công tác được tập hợp thành một tổ chức hợp lý, chặt chẽ sẽ tạo nên một sức mạnh cải tạo cách mạng. Và để “tổ chức” ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ, đảng cầm quyền phải biết làm cho hàng ngũ của mình trong sạch bằng cách đuổi bọn thoái hóa biến chất, cơ hội, thù địch ra khỏi Đảng.

V.I. Lê-nin đã chỉ rõ: “Không có một đảng sắt thép được tôi luyện trong đấu tranh, không có một đảng được sự tín nhiệm của tất cả những phần tử trung thực trong giai cấp... không có một đảng biết nhận xét tâm trạng quần chúng và biết tác động vào tâm trạng đó thì không thể tiến hành thắng lợi cuộc đấu tranh ấy được”.

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta đặc biệt coi trọng việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua các nhiệm kỳ đại hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 2 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Nhờ đó, bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng lên, đặc biệt trước mọi khó khăn, thách thức, Đảng luôn vững vàng và có những quyết sách phù hợp để chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả. Bản chất, lập trường giai cấp công nhân của Đảng được giữ vững, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt và người đứng đầu các cấp từng bước được nâng lên; tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên có tiến bộ; việc ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến rõ nét.

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIV, Đảng ta xác định rõ mục tiêu chiến lược tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn và tự đổi mới để Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh”, nâng cao hiệu lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu. Đây là định hướng mang tính toàn diện, vừa kế thừa thành quả của nhiệm kỳ XIII, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

Đại hội XIV nhấn mạnh 3 giải pháp đột phá: nâng cao năng lực tự đổi mới, cải cách hành chính trong Đảng; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo nguyên tắc “có vào, có ra”, “có lên, có xuống”; và siết chặt kỷ luật, kiểm soát quyền lực, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được cụ thể hóa, từ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đến công tác dân vận, tổ chức bộ máy, kiểm tra giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo… Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là người đứng đầu - phải chuyển từ “nhận thức đúng” sang “triển khai hiệu quả”, từ “quyết tâm cao” thành “kết quả rõ”. Đây chính là tinh thần xuyên suốt, bảo đảm cho công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới đạt hiệu quả thực chất, đồng bộ và bền vững.

Để tiếp tục xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên cần tiếp tục học tập, thấm nhuần sâu sắc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhận thức và hành động.

Trước hết, cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết, thống nhất trong Đảng; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đề cao pháp luật của Nhà nước; chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị.

Những tư tưởng, lý luận quý báu của V.I. Lê-nin đã, đang được Đảng và Nhân dân ta vận dụng sáng tạo, phát triển phù hợp vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Với những di sản tư tưởng, lý luận để lại cho nhân loại tiến bộ, V.I. Lê-nin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: “Lê-nin là người đã thực hiện và phát triển chủ nghĩa Mác. Là người cha của cách mạng vô sản và cách mạng dân tộc giải phóng. Là người thầy đã tạo ra những chiến sỹ cách mạng khắp thế giới, chẳng những bằng lý luận khoa học cách mạng nhất, mà còn bằng đạo đức cách mạng cao cả nhất”. Những tư tưởng, lý luận quý báu của V.I. Lê-nin đã, đang được Đảng và Nhân dân ta vận dụng sáng tạo, phát triển phù hợp vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.