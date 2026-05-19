Xã Thiên Cầm trao Huy hiệu Đảng và kết nạp đảng viên dịp 19/5

Sáng 19/5, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Đảng ủy xã Thiên Cầm tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2026 và quyết định kết nạp đảng viên.

Dịp này, Đảng ủy xã Thiên Cầm có 31 đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó, 70 năm tuổi Đảng có 1 đồng chí, 65 năm tuổi Đảng có 1 đồng chí; 60 năm tuổi Đảng có 3 đồng chí; 55 năm tuổi Đảng có 2 đồng chí; 50 năm tuổi Đảng có 2 đồng chí; 45 năm tuổi Đảng có 5 đồng chí; 40 năm tuổi Đảng có 7 đồng chí; 30 năm tuổi Đảng có 10 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự ghi nhận, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến, luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng.

Đảng ủy xã Thiên Cầm tổ chức trao quyết định kết nạp đảng viên cho các quần chúng ưu tú.

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã Thiên Cầm cũng tổ chức trao quyết định kết nạp đảng viên cho 32 quần chúng ưu tú. Trong đó, có 27 học sinh lớp 12 được trao quyết định theo mô hình “Đảng viên tuổi 18”.