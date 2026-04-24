Người dân thành kính tưởng nhớ, tri ân Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(Baohatinh.vn) - Tháng Tư, từng dòng người nối dài tìm về với Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh), lặng lẽ dâng hương, gửi trọn niềm tri ân trong dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí.

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), từ đầu tháng 4 đến nay, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở thôn Hưng Thắng, xã Cẩm Hưng đã trở thành điểm đến không thể thiếu của mỗi du khách khi tìm về địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh.
Được biết, dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, khu lưu niệm được tôn tạo lại và hoàn thành vào đầu tháng 4/2026. Sau khi tu bổ, khu lưu niệm có 8 hạng mục, công trình: nhà tưởng niệm; nhà tranh; nhà lưu niệm; nhà đón tiếp khách; nhà làm việc của ban quản lý và 3 cụm tượng: Cội nguồn, Nỗi đau mất nước, Chân lý cách mạng.
Nhà tưởng niệm vừa được tôn tạo có tổng 5 gian trong đó có 3 gian thờ. Ở giữa là gian thờ Tổng Bí thư Hà Huy Tập với bức tượng bán thân bằng đồng cao hơn 80cm. Phía bên phải là ban thờ các anh hùng liệt sỹ và bên trái là ban thờ song thân phụ mẫu của đồng chí Hà Huy Tập (ông Hà Huy Tương và bà Nguyễn Thị Lộc).
Khu lưu niệm được tôn tạo khang trang trong dịp đặc biệt đã trở thành điểm đến của muôn tấm lòng tri ân hướng về Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Cùng các bạn đến thăm khu lưu niệm dịp này, em Đậu Nguyễn Hà An, học sinh lớp 3A3, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên) bày tỏ: "Em rất vui khi được các thầy cô cho đi dâng hương và tham quan khu lưu niệm của Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Nhờ chuyến đi này, em biết thêm nhiều điều về lịch sử và hiểu hơn về công lao của các thế hệ đi trước. Em mong sẽ có thêm nhiều buổi học như thế này nữa".
Trong không khí trang nghiêm, du khách thắp nén tâm hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Cùng với hoạt động dâng hương, du khách cũng tham quan các hạng mục, công trình, kỷ vật, hiện vật trong Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ông Nguyễn Ngọc Lợi (tổ dân phố Tuy Hòa, phường Thành Sen) chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần đến tham quan tại Khu lưu niệm Hà Huy Tập, nhưng lần này thực sự chứng kiến những thay đổi lớn. Không gian được chỉnh trang khang trang, các hạng mục trưng bày bài bản, giúp người tham quan dễ dàng tiếp cận thông tin, hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Tổng Bí thư. Mỗi lần trở lại là một lần thêm tự hào và xúc động.”

Một trong những điểm nhấn tại khu lưu niệm là ngôi nhà tranh 5 gian. Đây là hiện vật gốc hết sức quý giá, vừa lưu giữ được nét kiến trúc truyền thống đặc trưng của người dân vùng quê Hà Tĩnh xưa, vừa tái hiện lại nếp sinh hoạt hằng ngày của gia đình đồng chí Hà Huy Tập. Năm 2004, ngôi nhà tranh được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia.
Bên trong ngôi nhà đang lưu giữ một số hiện vật nguyên gốc như bộ bàn ghế, ấm chén… và một số hiện vật khác được Ban Quản lý Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập sưu tầm. Đây đều là những hiện vật gắn liền với cuộc sống ngày xưa của gia đình đồng chí Hà Huy Tập.
Cạnh ngôi nhà tranh là giếng nước được phục dựng lại nhằm tái hiện đầy đủ khuôn viên của một ngôi nhà làng quê xưa.
Khuôn viên khu lưu niệm bố trí 3 cụm tượng làm bằng đá xanh, được đặt tên là Cội nguồn, Nỗi đau mất nước và Chân lý cách mạng với ý nghĩa hình tượng hóa một thời kỳ phát triển của lịch sử dân tộc: Từ cuộc sống thanh bình đến nỗi đau mất nước và khí thế đấu tranh cách mạng hào hùng của Nhân dân để giành lấy độc lập, tự do.
​Tiếp đó, du khách cũng đến tham quan khu trưng bày tại nhà lưu niệm. Nhà lưu niệm được tôn tạo và thiết kế trưng bày mới hoàn toàn nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Nơi đây lưu giữ hơn 100 kỷ vật, hiện vật, tài liệu về đồng chí Hà Huy Tập.
Khu trưng bày được xây dựng với 4 chủ đề chính, tái hiện một cách hệ thống, sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập, cũng như bối cảnh lịch sử và truyền thống cách mạng của dân tộc.
Mở đầu không gian trưng bày là chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và dấu ấn của các tổng bí thư. Trong dòng chảy lịch sử ấy, đồng chí Hà Huy Tập là một trong những tổng bí thư tiêu biểu của thời kỳ đầu, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Đông Dương giai đoạn 1936-1938, đồng chí có nhiều đóng góp quan trọng trong việc củng cố tổ chức Đảng và định hướng đường lối cách mạng.
Tiếp đến là chủ đề về quê hương, dòng họ, gia đình - nơi đã hun đúc nên nhân cách và chí hướng cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập. Cùng với đó là những năm tháng tuổi trẻ của đồng chí học tập, dạy học và nghiên cứu sớm giúp đồng chí tiếp thu những tư tưởng cách mạng tiến bộ, từ đó hình thành nhân cách, lý tưởng cách mạng cao đẹp, tạo tiền đề cho đồng chí dấn thân vào con đường hoạt động cách mạng.
Chủ đề "con đường dấn thân và hoạt động cách mạng" là nội dung trọng tâm, phản ánh rõ nét quá trình dấn thân đầy gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập.
Từ một nhà giáo yêu nước đến với cách mạng, trở thành người chiến sĩ cộng sản kiên trung và làm Tổng Bí thư của Đảng giai đoạn 1936-1938, đồng chí Hà Huy Tập đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc khôi phục và phát triển tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống lý luận cách mạng, góp phần định hướng con đường đấu tranh giải phóng dân tộc.
Nhiều hiện vật, tài liệu có giá trị theo suốt những năm tháng hoạt động cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập được lưu giữ tại khu trưng bày như: rương gỗ, hộp bút, đèn đồng, cặp da, một số tác phẩm do đồng chí Hà Huy Tập viết...
Những năm 1938-1940 bị địch bắt, bị tra tấn hết sức dã man, nhưng đồng chí Hà Huy tập vẫn vững tin vào lý tưởng cách mạng và giữ vững khí tiết của người chiến sỹ cộng sản, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Đặc biệt trong số đó có bút tích của đồng chí Hà Huy Tập trong bức thư cuối cùng trước khi bị tử hình viết gửi người em rể Nguyễn Đình Cương với lời nhắn giản dị: “Nếu tôi phải bị chết thì... gia đình và bạn hữu chớ xem tôi như là người chết mà phải buồn; trái lại, nên xem tôi như là người còn sống nhưng đi vắng một thời gian vô hạn... mà thôi!”.
Chủ đề cuối là hành trình tri ân - tìm kiếm hài cốt và quê hương đổi mới. Thông qua trình chiếu phim tư liệu ngắn, phần trưng bày này thể hiện hành trình đầy xúc động trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt của đồng chí Hà Huy Tập, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.
Đồng thời, không gian này cũng phản ánh sự đổi mới, phát triển của quê hương Hà Tĩnh hôm nay - một vùng đất đang từng ngày khởi sắc, tiếp nối truyền thống cách mạng, vươn lên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cùng đó là một số hình ảnh khái quát về những điểm nhấn văn hóa, du lịch của Hà Tĩnh.
Không chỉ là nơi lắng đọng tri ân và tìm hiểu về Tổng Bí thư Hà Huy Tập, khu lưu niệm với không gian xanh mát, điểm xuyết nhiều loài hoa còn mang đến cho du khách những trải nghiệm nhẹ nhàng, thư thái.
Nơi đây cũng trở thành điểm dừng chân để du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình về nguồn.
Ông Ngô Đức An - Phó Trưởng ban phụ trách BQL Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập cho hay: &quot;Trong dịp cao điểm kỷ niệm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập và các ngày lễ sắp tới, BQL Khu di tích đã chủ động bố trí lực lượng túc trực thường xuyên, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, bảo đảm đón tiếp, phục vụ chu đáo các đoàn về dâng hương, tri ân. Bên cạnh đó, công tác chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường cũng được tăng cường; chú trọng nâng cao chất lượng thuyết minh, góp phần giúp du khách hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của đồng chí Hà Huy Tập&quot;.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.
Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong tổng thể phát triển đất nước, từ đó cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), những ký ức, dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí càng dội về sâu sắc trong tâm thức mỗi người dân Hà Tĩnh, lan tỏa thành niềm tự hào, động lực phấn đấu trong các tầng lớp nhân dân.
