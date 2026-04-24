Người dân thành kính tưởng nhớ, tri ân Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng 21/04/2026 07:53 Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh 21/04/2026 05:15 Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 21/04/2026 05:10 Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026) được diễn ra trọng thể tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh.

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập 20/04/2026 21:24 Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc 20/04/2026 18:55 Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" 20/04/2026 17:34 Các tham luận tại hội thảo đã phân tích sâu hơn những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản thế hệ đầu tiên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Tổng Bí thư Hà Huy Tập sẽ diễn ra chiều nay tại Hà Tĩnh 20/04/2026 06:30 Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Tổng Bí thư Hà Huy Tập với chủ đề: “Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam” sẽ diễn ra vào chiều nay (20/4).

Đồng chí Hà Huy Tập với Đại hội lần thứ nhất và nhiệm vụ khôi phục bộ máy tổ chức của Đảng 20/04/2026 05:30 Cuộc đời hoạt động của Tổng Bí thư Hà Huy Tập gắn liền với giai đoạn cách mạng Việt Nam gặp khó khăn. Đồng chí đã có công lớn và đóng vai trò quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ nhất, khôi phục bộ máy tổ chức Đảng.

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng 19/04/2026 15:00 Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.

Truyền thống dòng họ và gia đình hun đúc nhân cách, lý tưởng Tổng Bí thư Hà Huy Tập 19/04/2026 05:05 Sinh ra trong gia đình nhà nho yêu nước, trên vùng đất Hà Tĩnh giàu truyền thống hiếu học và cách mạng, Tổng Bí thư Hà Huy Tập sớm được nuôi dưỡng trong những giá trị văn hóa bền vững và tinh thần yêu nước sâu sắc.

Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 18/04/2026 14:57 Chỉ còn ít ngày nữa, lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập sẽ diễn ra tại Hà Tĩnh. Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị từ nội dung, hậu cần đến tuyên truyền, khánh tiết… đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hà Tĩnh tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 17/04/2026 05:20 Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 dự kiến được tổ chức theo vòng thi cụm và vòng thi tỉnh, diễn ra từ nay đến giữa tháng 6/2026.

Đảng viên mới vững tin tiếp bước lý tưởng Tổng Bí thư Hà Huy Tập 16/04/2026 17:35 Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhiều quần chúng ưu tú ở Hà Tĩnh đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức trang trọng lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 16/04/2026 12:19 Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã cho ý kiến các nội dung liên quan đến các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập và một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Những người "nói dân tin, bảo dân nghe" 15/04/2026 15:16 Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc 14/04/2026 05:46 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao các quyết định về chỉ định nhân sự 13/04/2026 17:29 Các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự tham gia các cấp ủy, tổ chức Đảng, được công bố chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng.

Thượng tướng Lê Đức Thái làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa 13/04/2026 17:24 Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, thay ông Nguyễn Doãn Anh vừa được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 13/04/2026 11:48 Sáng 13/4, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV 13/04/2026 11:38 Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong tổng thể phát triển đất nước, từ đó cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.

Quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định quan trọng của Đảng 13/04/2026 07:49 Điểm cầu Trung ương tổ chức tại Phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội (Hà Nội). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư Hà Huy Tập sống mãi trong tâm thức người dân Hà Tĩnh 13/04/2026 05:40 Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), những ký ức, dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí càng dội về sâu sắc trong tâm thức mỗi người dân Hà Tĩnh, lan tỏa thành niềm tự hào, động lực phấn đấu trong các tầng lớp nhân dân.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh thảo luận tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 09/04/2026 20:13 Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh thảo luận tại tổ số 12 cùng đoàn ĐBQH các tỉnh Điện Biên và tỉnh Vĩnh Long.

Chủ động, linh hoạt tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ quý II đảm bảo chất lượng 09/04/2026 10:35 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy tập trung cao độ, chủ động, linh hoạt trong tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và chất lượng đề ra.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm 08/04/2026 20:20 Ngày 8/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 5. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho đội ngũ báo chí, xuất bản và văn nghệ sĩ, trí thức 08/04/2026 11:30 Cán bộ các cơ quan báo chí, xuất bản và đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tăng cường triển khai, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Chuỗi hoạt động thiết thực trên quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập 04/04/2026 15:00 Trên quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, không khí thi đua sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực đang được cán bộ, đảng viên, Nhân dân các xã Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Thiên Cầm (Hà Tĩnh) lan tỏa, hướng tới dấu mốc 120 năm ngày sinh của người cộng sản kiên trung.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Savannakhet 02/04/2026 20:45 Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Savannakhet khẳng định, thời gian tới, hai địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tăng cường liên kết để khai thác hiệu quả tiềm năng, thúc đẩy phát triển và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026 02/04/2026 20:06 Chiều 2/4, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026 và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.