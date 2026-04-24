Người dân thành kính tưởng nhớ, tri ân Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(Baohatinh.vn) - Tháng Tư, từng dòng người nối dài tìm về với Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh), lặng lẽ dâng hương, gửi trọn niềm tri ân trong dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí.
Trong không khí trang nghiêm, du khách thắp nén tâm hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Bên trong ngôi nhà đang lưu giữ một số hiện vật nguyên gốc như bộ bàn ghế, ấm chén… và một số hiện vật khác được Ban Quản lý Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập sưu tầm. Đây đều là những hiện vật gắn liền với cuộc sống ngày xưa của gia đình đồng chí Hà Huy Tập.
Khuôn viên khu lưu niệm bố trí 3 cụm tượng làm bằng đá xanh, được đặt tên là Cội nguồn, Nỗi đau mất nước và Chân lý cách mạng với ý nghĩa hình tượng hóa một thời kỳ phát triển của lịch sử dân tộc: Từ cuộc sống thanh bình đến nỗi đau mất nước và khí thế đấu tranh cách mạng hào hùng của Nhân dân để giành lấy độc lập, tự do.
Tiếp đến là chủ đề về quê hương, dòng họ, gia đình - nơi đã hun đúc nên nhân cách và chí hướng cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập. Cùng với đó là những năm tháng tuổi trẻ của đồng chí học tập, dạy học và nghiên cứu sớm giúp đồng chí tiếp thu những tư tưởng cách mạng tiến bộ, từ đó hình thành nhân cách, lý tưởng cách mạng cao đẹp, tạo tiền đề cho đồng chí dấn thân vào con đường hoạt động cách mạng.
Chủ đề "con đường dấn thân và hoạt động cách mạng" là nội dung trọng tâm, phản ánh rõ nét quá trình dấn thân đầy gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập.
Nhiều hiện vật, tài liệu có giá trị theo suốt những năm tháng hoạt động cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập được lưu giữ tại khu trưng bày như: rương gỗ, hộp bút, đèn đồng, cặp da, một số tác phẩm do đồng chí Hà Huy Tập viết...
Chủ đề cuối là hành trình tri ân - tìm kiếm hài cốt và quê hương đổi mới. Thông qua trình chiếu phim tư liệu ngắn, phần trưng bày này thể hiện hành trình đầy xúc động trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt của đồng chí Hà Huy Tập, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.
Không chỉ là nơi lắng đọng tri ân và tìm hiểu về Tổng Bí thư Hà Huy Tập, khu lưu niệm với không gian xanh mát, điểm xuyết nhiều loài hoa còn mang đến cho du khách những trải nghiệm nhẹ nhàng, thư thái.
Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Cuộc đời hoạt động của Tổng Bí thư Hà Huy Tập gắn liền với giai đoạn cách mạng Việt Nam gặp khó khăn. Đồng chí đã có công lớn và đóng vai trò quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ nhất, khôi phục bộ máy tổ chức Đảng.
Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Sinh ra trong gia đình nhà nho yêu nước, trên vùng đất Hà Tĩnh giàu truyền thống hiếu học và cách mạng, Tổng Bí thư Hà Huy Tập sớm được nuôi dưỡng trong những giá trị văn hóa bền vững và tinh thần yêu nước sâu sắc.
Chỉ còn ít ngày nữa, lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập sẽ diễn ra tại Hà Tĩnh. Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị từ nội dung, hậu cần đến tuyên truyền, khánh tiết… đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), những ký ức, dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí càng dội về sâu sắc trong tâm thức mỗi người dân Hà Tĩnh, lan tỏa thành niềm tự hào, động lực phấn đấu trong các tầng lớp nhân dân.
Trên quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, không khí thi đua sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực đang được cán bộ, đảng viên, Nhân dân các xã Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Thiên Cầm (Hà Tĩnh) lan tỏa, hướng tới dấu mốc 120 năm ngày sinh của người cộng sản kiên trung.
