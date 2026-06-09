Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Xây dựng Đảng

54 học viên hoàn thành lớp trung cấp lý luận chính trị

Nguyễn Tâm
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - 54 học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị K205 và K206 đã hoàn thành chương trình đào tạo sau hơn 6 tháng học tập trung tại Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh).

Chiều 9/6, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức lễ bế giảng 2 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung K205 và K206 năm học 2025 – 2026.

Tham dự lễ bế giảng có lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

bqbht_br_chinh-tri-1.jpg
Đại biểu tham dự lễ bế giảng.

Sau hơn 6 tháng học tập trung tại Trường Chính trị Trần Phú, 54 học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị K205 và K206 năm học 2025 - 2026 đã hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định. Trong thời gian học tập, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chương trình còn tập trung bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn xây dựng, phát triển địa phương cùng các nội dung bổ trợ cần thiết phục vụ công tác.

bqbht_br_chinh-tri-2.jpg
bqbht_br_chinh-tri-3.jpg
54 học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị K205 và K206 nhận bằng tốt nghiệp.

Kết thúc khóa học, 100% học viên lớp trung cấp lý luận chính trị K205 và K206 năm học 2025 – 2026 đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó có 28 học viên đạt loại giỏi, 26 học viên đạt loại khá.

Tại lễ bế giảng, Trường Chính trị Trần Phú đã tặng giấy khen cho 6 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

bqbht_br_chinh-tri-4.jpg
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú trao giấy khen cho các học viên xuất sắc.

Tin liên quan

Tags:

#Trung cấp chính trị Trần Phú #bế giảng lớp lý luận chính trị

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

[Motion Graphic] Quy định về tổ chức của thôn, tổ dân phố

[Motion Graphic] Quy định về tổ chức của thôn, tổ dân phố

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm, theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ.
Xây dựng các phường Trần Phú, Hà Huy Tập trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh

Xây dựng các phường Trần Phú, Hà Huy Tập trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị BTV Đảng ủy các phường: Trần Phú, Hà Huy Tập đổi mới tư duy, phấn đấu xây dựng các phường trở thành đô thị văn minh, động lực tăng trưởng và đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Theo đặc phái viên TTXVN, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, ngày 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5/2026 đến ngày 1/6/2026, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Rạng sáng 29/5 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Changi (Singapore) bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân.
Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đồng chí lãnh đạo quản lý tiếp tục quan tâm, tư vấn, góp ý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố đảm bảo đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp

Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố đảm bảo đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành khẩn trương triển khai việc sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quyết liệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số...
Các địa phương trao huy hiệu Đảng dịp 19/5

Các địa phương trao huy hiệu Đảng dịp 19/5

Lễ trao tặng huy hiệu Đảng tại các địa phương ở Hà Tĩnh vào đúng ngày kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự ghi nhận, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Học Bác từ những điều bình dị

Học Bác từ những điều bình dị

Bằng những việc làm thiết thực gắn với chuyên môn, nhiệm vụ, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động cùng thế hệ trẻ ở Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa những giá trị cao đẹp của Bác thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.
Giữ “lửa” Đảng trong mái ấm gia đình nhiều thế hệ

Giữ “lửa” Đảng trong mái ấm gia đình nhiều thế hệ

Đã ở tuổi 97 nhưng ngọn lửa nhiệt huyết của người đảng viên 77 tuổi Đảng - cụ Đặng Văn Viện (thôn Đinh Phùng, xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) vẫn rực sáng. Ngọn lửa ấy không chỉ tỏa lan trong lối sống gương mẫu, khu vườn xanh mướt mà còn trong nếp nhà hòa thuận, cách con cháu sống nghĩa tình, trách nhiệm với quê hương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!