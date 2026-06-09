54 học viên hoàn thành lớp trung cấp lý luận chính trị

(Baohatinh.vn) - 54 học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị K205 và K206 đã hoàn thành chương trình đào tạo sau hơn 6 tháng học tập trung tại Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh).
Chiều 9/6, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức lễ bế giảng 2 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung K205 và K206 năm học 2025 – 2026.
Tham dự lễ bế giảng có lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Sau hơn 6 tháng học tập trung tại Trường Chính trị Trần Phú, 54 học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị K205 và K206 năm học 2025 - 2026 đã hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định. Trong thời gian học tập, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chương trình còn tập trung bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn xây dựng, phát triển địa phương cùng các nội dung bổ trợ cần thiết phục vụ công tác.
54 học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị K205 và K206 nhận bằng tốt nghiệp.
Kết thúc khóa học, 100% học viên lớp trung cấp lý luận chính trị K205 và K206 năm học 2025 – 2026 đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó có 28 học viên đạt loại giỏi, 26 học viên đạt loại khá.
Tại lễ bế giảng, Trường Chính trị Trần Phú đã tặng giấy khen cho 6 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.
Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm, theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị BTV Đảng ủy các phường: Trần Phú, Hà Huy Tập đổi mới tư duy, phấn đấu xây dựng các phường trở thành đô thị văn minh, động lực tăng trưởng và đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Việc phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Chi cục Hải quan Khu vực XI giúp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
Thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp thôn, tổ dân phố, thời điểm này, các xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh đang khẩn trương xây dựng dự thảo phương án sắp xếp và chuẩn bị phương án nhân sự liên quan.
Theo đặc phái viên TTXVN, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, ngày 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5/2026 đến ngày 1/6/2026, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhất trí thúc đẩy các bộ, ngành tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Singapore sang giai đoạn phát triển mới về chất.
Rạng sáng 29/5 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Changi (Singapore) bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân.
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đồng chí lãnh đạo quản lý tiếp tục quan tâm, tư vấn, góp ý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành khẩn trương triển khai việc sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quyết liệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số...
Đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị đội ngũ cán bộ cơ sở cần chuyển hóa tư duy nhận thức lý luận thành năng lực hành động và hiệu quả thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.
Không chỉ góp phần làm cho cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang, các mô hình “Xóm đạo văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp” tại xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) còn thắt chặt tình đoàn kết lương - giáo, cùng chung tay xây dựng quê hương.
Lễ trao tặng huy hiệu Đảng tại các địa phương ở Hà Tĩnh vào đúng ngày kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự ghi nhận, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Những ngày tháng 5, khắp các địa phương ở Hà Tĩnh, không khí kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Trách nhiệm, nhiệt tình, chị Phạm Thị Thúy (SN 1987), Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tài Thành Đạt (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) là hạt nhân quan trọng trong việc xây dựng, phát triển tổ chức Đảng tại doanh nghiệp tư nhân.
Vòng thi cụm hội thi "Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh Hà Tĩnh" năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 20-22/5. Thời điểm này, các địa phương và đơn vị tham gia đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho hội thi diễn ra nghiêm túc, chất lượng.
Bằng những việc làm thiết thực gắn với chuyên môn, nhiệm vụ, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động cùng thế hệ trẻ ở Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa những giá trị cao đẹp của Bác thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dõi theo từng bước trưởng thành của phong trào cách mạng Hà Tĩnh, dành cho Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà những tình cảm sâu nặng cùng sự quan tâm đặc biệt.
Đã ở tuổi 97 nhưng ngọn lửa nhiệt huyết của người đảng viên 77 tuổi Đảng - cụ Đặng Văn Viện (thôn Đinh Phùng, xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) vẫn rực sáng. Ngọn lửa ấy không chỉ tỏa lan trong lối sống gương mẫu, khu vườn xanh mướt mà còn trong nếp nhà hòa thuận, cách con cháu sống nghĩa tình, trách nhiệm với quê hương.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!