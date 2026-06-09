54 học viên hoàn thành lớp trung cấp lý luận chính trị

Chiều 9/6, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức lễ bế giảng 2 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung K205 và K206 năm học 2025 – 2026. Tham dự lễ bế giảng có lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Đại biểu tham dự lễ bế giảng.



Sau hơn 6 tháng học tập trung tại Trường Chính trị Trần Phú, 54 học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị K205 và K206 năm học 2025 - 2026 đã hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định. Trong thời gian học tập, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chương trình còn tập trung bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn xây dựng, phát triển địa phương cùng các nội dung bổ trợ cần thiết phục vụ công tác.

54 học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị K205 và K206 nhận bằng tốt nghiệp.

Kết thúc khóa học, 100% học viên lớp trung cấp lý luận chính trị K205 và K206 năm học 2025 – 2026 đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó có 28 học viên đạt loại giỏi, 26 học viên đạt loại khá.

Tại lễ bế giảng, Trường Chính trị Trần Phú đã tặng giấy khen cho 6 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.