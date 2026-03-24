Lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B20 hỗ trợ xây nhà ở cho thương binh

Thu Hà
(Baohatinh.vn) - Học viên Lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B20, khóa học 2024 - 2026 (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà tình nghĩa tại Hà Tĩnh.

Chiều 24/3, trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu thực tế tại Hà Tĩnh, các học viên Lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B20, khóa học 2024 - 2026 (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà tình nghĩa tại xã Thạch Hà và thực hiện một số hoạt động nghiên cứu thực tế.

Lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B20 đã quyên góp kinh phí, hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Bá Xuân ở thôn Sơn Hà (xã Thạch Hà) xây dựng nhà ở, với giá trị 70 triệu đồng. Ông Xuân là thương binh hạng 1/4 có hoàn cảnh khó khăn, ngôi nhà đã xuống cấp, tuy nhiên gia đình chưa đủ điều kiện để xây mới. Với nguồn hỗ trợ từ đơn vị tài trợ, dự kiến ngôi nhà hơn 100m﻿2 hoàn thành trong thời gian 4 tháng.
Cùng với hoạt động nhân ái, dịp này, Lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B20 cũng đã làm việc với UBND xã Thạch Hà, nghe báo cáo và trao đổi về chủ đề: "Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh"...
Lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B20 làm việc với Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II nghe báo cáo và trao đổi về chủ đề: “Thực tiễn điều chỉnh mô hình tổ chức, quản trị và hoạt động tín dụng của Agribank Hà Tĩnh II trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Hà Tĩnh".
Trước đó, đoàn đã đến dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc).

Nghiên cứu thực tế là một trong những hoạt động quan trọng trong kế hoạch học tập, nghiên cứu của các lớp cao cấp lý luận, cụ thể hóa phương châm “đổi mới, sáng tạo”, “gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành” của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Qua đó nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với thực tiễn cho học viên.

PGS. TS Lê Thị Thanh Hà, Phó viện trưởng Viện Triết học (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

Những ngày cuối năm, khi không khí xuân đang lan tỏa khắp nơi, chương trình trao quà Tết cho công nhân, người lao động được tổ chức tại nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh, góp phần mang đến niềm vui và sự động viên thiết thực trước thềm năm mới.
Dù bận rộn với công việc những ngày cận Tết, song các đoàn viên, chiến sĩ công an vẫn dành thời gian thăm hỏi, sum vầy cùng các con nuôi, thân nhân liệt sỹ, đối tượng yếu thế với nhiều hoạt động thiết thực.
Tết Nguyên đán đang đến gần, trên khắp vùng quê Hà Tĩnh, các cấp, ngành và cộng đồng lại cùng chung tay mang hơi ấm yêu thương đến người dân, để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong mùa xuân mới.
Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, an sinh xã hội thiết thực, góp phần đem đến cái Tết đầm ấm, vui tươi cho Nhân dân.
Những phần quà đến với các nạn nhân da cam/dioxin ở các xã Đan Hải, Cổ Đạm (Hà Tĩnh) là nguồn động viên tinh thần để các gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm, nghĩa tình hơn.
Những món quà từ tuổi trẻ các cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Ngân hàng Chính sách xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cùng gia đình anh Quang Huy ở TP Hồ Chí Minh đã góp phần sẻ chia, lan tỏa yêu thương dịp tết Nguyên đán.
Chương trình trao quà góp phần giúp các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tiên Điền và khu vực Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đón Tết cổ truyền trong ấm áp, đủ đầy và nhiều yêu thương.