Hơn 185 triệu đồng đến với 2 hoàn cảnh khó khăn

Sáng 21/3, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các tổ chức, nhà hảo tâm đã trao hơn 185 triệu đồng hỗ trợ 2 hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Hòa và xã Trường Lưu.

Đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh...

...cùng các tổ chức, nhà hảo tâm trao quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Lan.

Đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các tổ chức, nhà hảo tâm đã tới động viên, thăm hỏi, trao số tiền hơn 85 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu.

Chồng bà - ông Nguyễn Huy Hậu, do mắc bệnh khớp nhưng không được điều trị kịp thời, dẫn đến di chứng nặng khiến đôi chân dần hoại tử, mất khả năng đi lại. Từ đó, nhiều bệnh lý khác phát sinh như: u gan, viêm cơ tay, suy tuyến thượng thận, đái tháo đường… khiến cuộc sống khó khăn thêm gấp bội. Từ ngày chồng lâm bệnh, bà Lan buộc phải gác lại công việc đồng áng, quán xuyến gia đình để theo chồng đi chữa trị.

Không chỉ chăm sóc người chồng đau yếu, bà Lan còn phải gánh vác việc chăm nom người chị ruột của chồng mắc bệnh tâm thần, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào bà.

Dịp này, đoàn đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Tâm tại thôn Bắc Thành, xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trao quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Tâm.

Gia đình chị Tâm rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi 2 người con không may mắc u não ác tính.

Năm 2022, sau một thời gian chật vật khi phát hiện con trai đầu mắc u não ác tính, chồng chị – anh Phan Xuân Thuận đành rời quê sang xứ người làm thuê, chắt chiu từng đồng gửi về phụ vợ chạy chữa cho con. Những tưởng chỉ cần cố gắng là có thể gồng gánh qua cơn bĩ cực, thì ở nhà, chị Tâm lại tiếp tục nhận tin dữ khi người con trai thứ hai cũng được phát hiện mắc căn bệnh quái ác như anh trai.

Từ đó, cuộc sống vốn đã chật vật càng trở nên nặng nề. Dù vợ chồng gắng gượng xoay xở, tìm mọi cách để có tiền duy trì việc điều trị cho các con, nhưng bệnh tình của cả hai ngày càng phức tạp, chi phí theo đó cũng tăng lên từng ngày, đẩy gia đình vào cảnh khó khăn chồng chất

Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Tâm, khán, thính giả Chương trình Vòng tay nhân ái đã ủng hộ số tiền gần 100 triệu đồng.

Các tổ chức, nhà hảo tâm trao quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Tâm.

Tại các nơi đến tặng quà, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, các nhà hảo tâm đã chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các gia đình, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực để vươn lên trong cuộc sống.