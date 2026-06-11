Vòng tay nhân ái: Xót xa cụ ông 90 tuổi chăm vợ già yếu, con bị ung thư

Anh Lê Văn Dương (SN 1979), con trai của ông Lê Văn Nhu và bà Nguyễn Thị Cháu (thôn Trường Xuân, xã Thạch Khê) từng là lao động chính trong gia đình. Thế nhưng, cách đây 5 năm, một cơn tai biến bất ngờ ập đến đã đẩy anh vào tình cảnh hiểm nghèo. Dù may mắn giữ được tính mạng sau những ngày cận kề ranh giới sinh tử, nhưng di chứng nặng nề để lại khiến tay chân co quắp, nửa người bên phải bị liệt và anh gần như mất hoàn toàn khả năng giao tiếp bằng lời nói.

Anh Lê Văn Dương (con trai ông Lê Văn Nhu) bị tai biến và ung thư vòm họng phải nằm liệt giường.

Cách đây 3 tháng, trong lúc sức khỏe chưa kịp hồi phục sau những di chứng của tai biến, anh Dương lại được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng. Hoàn cảnh quá khó khăn khiến gia đình không đủ điều kiện để điều trị dài ngày. Thuốc giảm đau vì thế trở thành giải pháp tạm thời giúp anh cầm cự qua ngày, chống chọi với những cơn đau thường xuyên hành hạ. Mỗi lần nghe tiếng con trai ú ớ kêu đau ở phần cổ, ông Lê Văn Nhu lại vội vàng đi lấy nước và thuốc giảm đau.

Ông Lê Văn Nhu kể: "Cứ cách vài tiếng, tôi lại lấy thuốc giảm đau cho con uống. Lúc nào tôi cũng phải túc trực bên cạnh, không dám đi đâu xa vì sợ những lúc con cần lại không có mặt kịp thời. Từ chén nước, miếng cháo cho đến việc vệ sinh của Dương, một tay tôi phải lo liệu hết. Lúc bác sĩ thông báo con bị ung thư vòm họng, vì không có tiền chạy chữa, tôi đành xin đưa con về nhà chăm sóc. Nhưng về nhà rồi, nhìn con đau đớn, tôi cũng chỉ biết mua mấy liều thuốc giảm đau cho con uống qua ngày".

Giữa hoàn cảnh ngặt nghèo, vợ anh Lê Văn Dương quyết định vay mượn để sang Đài Loan làm việc với hy vọng có tiền đỡ đần gia đình. Thế nhưng, suốt 4 năm bươn chải nơi xứ người, chị chưa một lần được về quê, số tiền gửi về cho người thân cũng chỉ nhỏ giọt bởi bao khó khăn nơi đất khách. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Cháu - mẹ anh Dương lại đau ốm triền miên với nhiều chứng bệnh như đau xương khớp, thần kinh yếu, huyết áp cao… Mọi gánh nặng, từ chăm sóc con trai mắc bệnh hiểm nghèo đến lo cho vợ già yếu, đều đổ dồn lên vai ông Lê Văn Nhu. Ở tuổi 90, ông cặm cụi, lặng lẽ gồng gánh gia đình.

﻿ Bà Nguyễn Thị Cháu (vợ ông Lê Văn Nhu) bị nhiều chứng bệnh phải đi bệnh viện thường xuyên.

Lau dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ, bà Nguyễn Thị Cháu nghẹn ngào chia sẻ: "Nhìn ông ấy mà tôi thắt lòng. Nhiều đêm nằm ngủ, ông cứ giật mình mê sảng rồi bật khóc. Tôi giờ già yếu, lực bất tòng tâm, chẳng đỡ đần gì được cho chồng. Vợ chồng được đứa con trai thì số phận nó lại quá lận đận, nay còn mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Thực sự chúng tôi chẳng biết phải bấu víu vào đâu để sống tiếp".

Thấu hiểu hoàn cảnh neo đơn, khó khăn của ông Lê Văn Nhu, những người hàng xóm xung quanh vẫn luôn dành cho ông sự quan tâm, sẻ chia bằng những việc làm giản dị mà ấm áp. Khi là bó rau mới hái ngoài vườn, khi là con cá vừa đánh bắt được, lúc lại ghé sang hỏi han, đỡ đần công việc thường ngày. Những nghĩa cử chân tình ấy không chỉ giúp ông vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống mà còn trở thành điểm tựa tinh thần quý giá, tiếp thêm cho ông niềm tin và nghị lực để vượt qua những tháng ngày vất vả.

Bà Lê Thị Vân - Bí thư Chi bộ thôn Trường Xuân, xã Thạch Khê chia sẻ: "Vợ chồng ông Nhu thuộc diện khó khăn nhất trong thôn. Tuổi cao, sức yếu, bệnh tật kéo dài khiến cuộc sống của gia đình càng thêm chật vật. Chứng kiến hoàn cảnh ấy, bà con lối xóm ai cũng thương. Bản thân tôi vừa là bí thư chi bộ, vừa là hàng xóm nên thường xuyên sang động viên, đồng thời vận động, kết nối các nguồn lực hỗ trợ với mong muốn giúp ông bà vơi bớt khó khăn trong cuộc sống hằng ngày".

Gia đình ông Lê Văn Nhu là hộ nghèo nhiều năm ở xã Thạch Khê

Ngoài anh Lê Văn Dương, vợ chồng ông Lê Văn Nhu còn có 3 người con gái, song cuộc sống của các chị cũng không mấy dư dả nên chỉ có thể tranh thủ về thăm nom, phụ giúp bố chăm sóc anh Dương mỗi khi có điều kiện. Là lao động chính duy nhất trong gia đình, tuổi đã cao lại mang nhiều bệnh trong người, ông Nhu cũng nhiều lần phải nhập viện cấp cứu vì kiệt sức, hạ huyết áp.

Điều khiến ông trăn trở nhất không phải là những cơn đau của tuổi già mà là tương lai của người vợ và con trai bệnh tật. Ông chỉ sợ một ngày nào đó mình không còn đủ sức gánh vác, họ sẽ thiếu đi chỗ dựa giữa cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn. Trong hoàn cảnh ấy, sự quan tâm của cộng đồng, những lời động viên hay những sẻ chia dù nhỏ bé cũng trở thành nguồn động viên quý giá, giúp gia đình ông có thêm nghị lực để tiếp tục vượt qua khó khăn.

Ông Trương Quốc Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thạch Khê thông tin: "Hoàn cảnh của gia đình ông Nhu rất đặc biệt, nhiều năm nay địa phương luôn quan tâm, động viên và hỗ trợ trong khả năng có thể. Dẫu vậy, những khó khăn mà gia đình đang đối mặt vẫn còn rất lớn. Chúng tôi mong nhận được thêm sự chung tay của cộng đồng để gia đình ông có thêm điểm tựa, tiếp tục vượt qua những thử thách của cuộc sống".