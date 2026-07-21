Khởi công, bàn giao nhà ở cho gia đình chính sách ở xã Nghi Xuân, Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Những căn nhà mới sẽ tạo điều kiện cho các gia đình chính sách ở Hà Tĩnh ổn định cuộc sống, góp phần lan tỏa nghĩa tình tri ân và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác chăm lo người có công.
Sáng 21/7, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham dự lễ khởi công, bàn giao nhà ở cho gia đình chính sách, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Nghi Xuân, Đức Thọ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) .
Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh phối hợp với các địa phương, đơn vị kêu gọi nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa 16 nhà ở cho các gia đình chính sách. Chương trình được triển khai trong tháng 7/2026, góp phần giúp các gia đình người có công ổn định nơi ở, vơi bớt khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, qua đó lan tỏa nghĩa tình tri ân trong cộng đồng.
Tiếp tục các hoạt động hướng về quê hương, trong đợt trao quà lần thứ 21, Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại CHLB Đức đã dành 10 triệu đồng hỗ trợ các em nhỏ mồ côi và 20 suất quà cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chương trình “Trao máy tính - Gửi tương lai” góp phần hỗ trợ Trường THCS Sơn Tây (xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ thông tin trong thời đại chuyển đổi số.
Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.