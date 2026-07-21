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Khởi công, bàn giao nhà ở cho gia đình chính sách ở xã Nghi Xuân, Đức Thọ

Kiều Minh - Đức Thiện
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(Baohatinh.vn) - Những căn nhà mới sẽ tạo điều kiện cho các gia đình chính sách ở Hà Tĩnh ổn định cuộc sống, góp phần lan tỏa nghĩa tình tri ân và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác chăm lo người có công.

Sáng 21/7, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham dự lễ khởi công, bàn giao nhà ở cho gia đình chính sách, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Nghi Xuân, Đức Thọ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) .

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Tại thôn Xuân An, xã Nghi Xuân, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã dự lễ khởi công nhà ở cho gia đình ông Lê Hồng Phong (SN 1947). Ông Phong là bệnh binh 2/3, có bố đẻ tham gia dân công hỏa tuyến trong kháng chiến chống Pháp và anh trai là liệt sĩ. Căn nhà mới của gia đình ông Phong có diện tích 80 m2; Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng, xã vận động thêm nguồn kinh phí 20 triệu đồng để giúp gia đình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 10/2026.
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Tại thôn Đức Hòa, xã Đức Thọ, đồng chí Hà Thị Việt Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo chính quyền địa phương dự lễ khởi công xây dựng nhà ở cho ông Võ Văn Đường (SN 1955) - thương binh 4/4, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
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Căn nhà mới của ông Võ Văn Đường có diện tích hơn 80 m2 với kinh phí xây dựng là 250 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ xã Đức Thọ trích nguồn Quỹ Vì người nghèo của xã hỗ trợ số tiền 70 triệu đồng; còn lại là đóng góp của người thân trong gia đình, và bà con lối xóm.
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Cũng trong sáng nay, Hội nông dân xã Đức Thọ đã làm lễ bàn giao nhà ở cho gia đình ông Lê Viết Hòa - thôn Đức Lập (xã Đức Thọ). Ông Hòa là thương binh hạng 2/4, thuộc diện gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều năm qua, gia đình sinh sống trong ngôi nhà xuống cấp, không bảo đảm an toàn, nhất là vào mùa mưa bão.
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Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ xã đã trích Quỹ Vì người nghèo của xã hỗ trợ 60 triệu đồng, Hội Nông dân xã vận động quyên góp 10 triệu đồng để hỗ trợ gia đình xây dựng nhà mới. Căn nhà rộng 90 m2 dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 10/2026.

​Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh phối hợp với các địa phương, đơn vị kêu gọi nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa 16 nhà ở cho các gia đình chính sách. Chương trình được triển khai trong tháng 7/2026, góp phần giúp các gia đình người có công ổn định nơi ở, vơi bớt khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, qua đó lan tỏa nghĩa tình tri ân trong cộng đồng.

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Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

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