Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh khám mắt miễn phí và tặng quà tri ân tại xã Sơn Tiến

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khoẻ miễn phí cho người có công với cách mạng trên địa bàn xã Sơn Tiến.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 25/7, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Sơn Tiến.

Tại chương trình khám bệnh đã có 100 đối tượng chính sách trên địa bàn xã Sơn Tiến được các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh khám và tư vấn chăm sóc sức khoẻ.

Các bác sĩ thăm khám cho đối tượng chính sách trên địa bàn xã Sơn Tiến.

Qua thăm khám, nhiều trường hợp phát hiện bệnh lý về mắt như đục thủy tinh thể, thoái hóa hoàng điểm, tăng nhãn áp... được các y, bác sỹ hướng dẫn phương pháp điều trị. Đồng thời hỗ trợ nhiều suất mổ đục thủy tinh thể cho các đối tượng người có công, người neo đơn hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi gia đình chính sách được nhận phần quà trị giá 1,2 triệu đồng.

​Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh phối hợp với Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh trao tặng 14 suất quà cho các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Sơn Tiến, mỗi suất quà trị giá 1.2 triệu đồng.

Đoàn cũng đã đến thăm và trao tặng phần quà 2 triệu đồng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Minh (107 tuổi); thắp hương, trao phần quà 2 triệu đồng cho thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thanh.

Đây là những việc làm thiết thực thể hiện lòng tri ân của các đơn vị đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với cách mạng.

Đoàn đến thăm và trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Minh.

Chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí là một hoạt động có ý nghĩa, vì sức khỏe cộng đồng của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh. Qua đó đã giúp đỡ, chia sẻ khó khăn, giảm bớt một phần chi phí chữa bệnh cho người gặp hoàn cảnh khó khăn.