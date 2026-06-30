Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Cộng đồng

Nhịp cầu yêu thương

Thu về 146 đơn vị máu tại ngày hội hiến máu tình nguyện ở xã Can Lộc

Thư Đông
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Với thông điệp “Một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại”, ngày hội hiến máu ở xã Can Lộc (Hà Tĩnh) thu hút sự tham gia của gần 160 tình nguyện viên.

Sáng 30/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Can Lộc phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2026.

bqbht_br_11.jpg
Các tình nguyện viên được kiểm tra sức khoẻ trước khi hiến máu.

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại”, ngày hội thu hút sự tham gia của gần 160 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã.

bqbht_br_13.jpg
bqbht_br_14.jpg
Đợt hiến máu thu hút gần 160 tình nguyện viên tham gia.

Tham gia ngày hội, các tình nguyện viên đều được khám sàng lọc, đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe và làm xét nghiệm trước khi hiến máu.

Nhờ làm tốt công tác tổ chức, sắp xếp khoa học và sự hưởng ứng nhiệt tình của tình nguyện viên, ngày hội đã diễn ra đúng trình tự, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người hiến máu.

bqbht_br_12.jpg
Ngày hội đã thu về 146 đơn vị máu.

Ngày hội đã thu về 146 đơn vị máu, bổ sung vào nguồn máu dự trữ, phục vụ công tác cứu chữa người bệnh. Hoạt động này góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu ở các cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời, thể hiện tinh thần nhân văn cao cả “vì sức khỏe cộng đồng” của các tấm lòng nhân ái trên địa bàn.

Tin liên quan

Tags:

#Hiến máu #Hiến máu tình nguyện #Hà Tĩnh 24 giờ

Chủ đề Hiến máu cứu người ở Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Hội viên Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã tự nguyện chăm nom những ngôi mộ vô chủ trên địa bàn bằng lòng thành kính, góp phần lan toả những giá trị nhân văn trong cộng đồng.
“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!