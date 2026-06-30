Thu về 146 đơn vị máu tại ngày hội hiến máu tình nguyện ở xã Can Lộc

Sáng 30/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Can Lộc phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2026.

Các tình nguyện viên được kiểm tra sức khoẻ trước khi hiến máu.

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại”, ngày hội thu hút sự tham gia của gần 160 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã.

Đợt hiến máu thu hút gần 160 tình nguyện viên tham gia.

Tham gia ngày hội, các tình nguyện viên đều được khám sàng lọc, đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe và làm xét nghiệm trước khi hiến máu.

Nhờ làm tốt công tác tổ chức, sắp xếp khoa học và sự hưởng ứng nhiệt tình của tình nguyện viên, ngày hội đã diễn ra đúng trình tự, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người hiến máu.

Ngày hội đã thu về 146 đơn vị máu.

Ngày hội đã thu về 146 đơn vị máu, bổ sung vào nguồn máu dự trữ, phục vụ công tác cứu chữa người bệnh. Hoạt động này góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu ở các cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời, thể hiện tinh thần nhân văn cao cả “vì sức khỏe cộng đồng” của các tấm lòng nhân ái trên địa bàn.