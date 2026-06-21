Trao quà của Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại CHLB Đức cho hoàn cảnh khó khăn

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục các hoạt động hướng về quê hương, trong đợt trao quà lần thứ 21, Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại CHLB Đức đã dành 10 triệu đồng hỗ trợ các em nhỏ mồ côi và 20 suất quà cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chương trình an sinh xã hội được Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại CHLB Đức phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng hội phụ nữ các địa phương triển khai.
Thay mặt Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại CHLB Đức, Đoàn Thanh niên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ các em nhỏ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại chùa Vĩnh (thôn Liên Tân, xã Đồng Lộc).
Ngoài ra, 20 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) được trao tới các em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh nhận đỡ đầu cùng một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn tỉnh.
Những phần quà được trao tận tay các hoàn cảnh khó khăn cùng lời động viên, chia sẻ, góp phần tiếp thêm động lực để các gia đình và các em nhỏ vươn lên trong cuộc sống.
Đây là đợt trao quà thứ 21 của Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại CHLB Đức hướng về quê hương. Kinh phí thực hiện chương trình được huy động từ sự đóng góp của các thành viên trong hội.
Được thành lập từ năm 2017, Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại CHLB Đức không ngừng phát triển, trở thành mái nhà chung của những người con Hà Tĩnh đang sinh sống, học tập và làm việc tại Đức. Bên cạnh việc gắn kết hội viên, Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện hướng về quê hương. Trung bình mỗi năm, Hội thực hiện 2 chương trình trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hỗ trợ trong những năm qua lên tới hàng trăm triệu đồng.
Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.