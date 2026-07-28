Khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 300 người dân ở xã Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí do UBND xã Hương Sơn phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh tổ chức là hoạt động ý nghĩa, góp phần chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng và người cao tuổi trên địa bàn.
Tại chương trình, gần 300 người có công với cách mạng và người cao tuổi đã được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh khám sức khỏe, kiểm tra thị lực, tầm soát các bệnh lý về mắt, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Viettel Hà Tĩnh đã đồng loạt khởi công xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ 360 triệu đồng.
Tiếp tục các hoạt động hướng về quê hương, trong đợt trao quà lần thứ 21, Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại CHLB Đức đã dành 10 triệu đồng hỗ trợ các em nhỏ mồ côi và 20 suất quà cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chương trình “Trao máy tính - Gửi tương lai” góp phần hỗ trợ Trường THCS Sơn Tây (xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ thông tin trong thời đại chuyển đổi số.