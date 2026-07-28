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Khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 300 người dân ở xã Hương Sơn

Anh Thùy - Khả Sơn
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(Baohatinh.vn) - Chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí do UBND xã Hương Sơn phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh tổ chức là hoạt động ý nghĩa, góp phần chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng và người cao tuổi trên địa bàn.

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UBND xã Hương Sơn vừa phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã và Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh tổ chức chương trình khám, chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người có công với cách mạng, người cao tuổi trên địa bàn xã nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
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Tại chương trình, gần 300 người có công với cách mạng và người cao tuổi đã được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh khám sức khỏe, kiểm tra thị lực, tầm soát các bệnh lý về mắt, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.
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Dịp này, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh cũng trao tặng 16 suất quà tới các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng, thể hiện sự tri ân đối với những cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
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Đây là hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng, người cao tuổi, đồng thời lan tỏa truyền thống "uống nước nhớ nguồn", tăng cường sự gắn kết giữa các cấp, ngành, đơn vị và cộng đồng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

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Tags:

#Khám sức khoẻ người dân #Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh #Chăm sóc sức khoẻ người dân

Chủ đề Tư vấn sức khỏe

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