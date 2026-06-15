Hỗ trợ xây dựng "Ngôi nhà khăn quàng đỏ" cho trẻ em vùng biên giới Hà Tĩnh

Chiều 15/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức khởi công “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho gia đình em Hà Khánh Vy ở thôn Trung Tâm, xã Hương Xuân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương và lãnh đạo BIDV chi nhánh Hà Tĩnh trao biểu trưng hỗ trợ 70 triệu đồng cho chị em Hà Khánh Vy.

Gia đình em Hà Khánh Vy ở thôn Trung Tâm, xã Hương Xuân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố em Hà Khánh Vy là người dân tộc Thái, hiện đi làm ăn xa; mẹ sức khỏe yếu, không có việc làm ổn định. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng 4 chị em Hà Khánh Vy vẫn luôn chăm ngoan, học giỏi, được thầy cô, bạn bè yêu mến.

Chia sẻ khó khăn với gia đình em Vy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hà Tĩnh đã chung tay hỗ trợ xây dựng "Ngôi nhà khăn quàng đỏ" với kinh phí 70 triệu đồng.

Dự kiến ngôi nhà có diện tích 70m2 sẽ hoàn thành sau 2 tháng thi công, giúp 4 chị em Vy yên tâm học tập, gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đại biểu tiến hành nghi thức khởi công xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”.