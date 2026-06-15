Hỗ trợ xây dựng "Ngôi nhà khăn quàng đỏ" cho trẻ em vùng biên giới Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau khi hoàn thành, "Ngôi nhà khăn quàng đỏ" sẽ là mái ấm để 4 chị em ở thôn Trung Tâm, xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) yên tâm học tập, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Chiều 15/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức khởi công “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho gia đình em Hà Khánh Vy ở thôn Trung Tâm, xã Hương Xuân.
Gia đình em Hà Khánh Vy ở thôn Trung Tâm, xã Hương Xuân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố em Hà Khánh Vy là người dân tộc Thái, hiện đi làm ăn xa; mẹ sức khỏe yếu, không có việc làm ổn định. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng 4 chị em Hà Khánh Vy vẫn luôn chăm ngoan, học giỏi, được thầy cô, bạn bè yêu mến.
Chia sẻ khó khăn với gia đình em Vy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hà Tĩnh đã chung tay hỗ trợ xây dựng "Ngôi nhà khăn quàng đỏ" với kinh phí 70 triệu đồng.
Dự kiến ngôi nhà có diện tích 70m2 sẽ hoàn thành sau 2 tháng thi công, giúp 4 chị em Vy yên tâm học tập, gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Việc khởi công xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho gia đình em Hà Khánh Vy ở thôn Trung Tâm, xã Hương Xuân thuộc nội dung triển khai đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 – 2030” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.
Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.