Những người mẹ thứ hai của trẻ em bất hạnh

Các nữ quân nhân chuẩn bị cho những mâm cơm ngon, sạch.

Ngày Chủ nhật vừa qua, ngay từ sáng sớm, các nữ quân nhân đến từ cơ quan Bộ CHQS tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Nam Hồng Lĩnh đã có mặt tại vườn rau của Trung tâm Hỗ trợ phát triển và Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh để thu hoạch rau xanh, sau đó đến chợ lựa chọn thực phẩm để nấu những suất cơm ngon cho 255 em đang học tập, sinh hoạt tại mái nhà nhân ái này. Hoạt động này được duy trì mỗi tháng 1 - 2 lần trong suốt hơn 3 năm qua.

Để duy trì những bữa cơm nghĩa tình đó, các nữ quân nhân đã vận động hội viên đóng góp kinh phí, trích quỹ tăng gia sản xuất, kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài đơn vị chung tay hỗ trợ. Mỗi khi tổ chức nấu ăn, các chị đều tự tay chuẩn bị mọi công đoạn để từng bữa cơm không chỉ đủ đầy dinh dưỡng mà còn đong đầy yêu thương, sẻ chia.

Những món ăn ngon được nấu bằng tâm huyết của những người mẹ mặc áo lính.

Bà Lê Thị Minh ở TDP 8, phường Nam Hồng Lĩnh cho biết: “Tôi có cháu bị khuyết tật bẩm sinh đang được nuôi dạy tại đây nên thường xuyên đến thăm nom và phụ giúp trung tâm một số công việc. Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của các cô chú bộ đội dành cho những hoàn cảnh kém may mắn. Đó không chỉ là những bữa ăn ngon, những món quà thơm thảo hay những lời động viên đầy yêu thương mà còn là nguồn động lực, niềm tin để các cháu vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống”.

Tận tình hướng dẫn, hỗ trợ các cháu khuyết tật vận động sử dụng đũa, thìa để ăn cơm.

Không chỉ chăm lo bữa ăn, các nữ quân nhân còn thường xuyên phối hợp với các giáo viên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: hướng dẫn các em nhận biết màu sắc, tham gia trò chơi dân gian, luyện mắt, luyện tay, chơi các môn thể thao phù hợp và nhiều hoạt động bổ ích khác. Vào các dịp lễ, tết hoặc đầu năm học mới, các em đều được tặng quà (đã trao trị giá hơn 150 triệu đồng trong 3 năm). Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh còn hỗ trợ 400 triệu đồng xây dựng mái che và khu vui chơi cho trung tâm.

Cô Nguyễn Thị Duyên - giáo viên lớp Tiền tiểu học (Trung tâm Hỗ trợ phát triển và Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh) cho biết: “Các em ở đây mang nhiều dạng khuyết tật nên việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục gặp không ít khó khăn. Vì vậy, mọi sự quan tâm, giúp đỡ từ cộng đồng đều rất đáng trân trọng. Chúng tôi rất cảm kích, xúc động trước sự đồng hành, sẻ chia của các nữ quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Hà Tĩnh”.

Cùng vui chơi và giúp trẻ bị thiểu năng trí tuệ phân biệt các loại màu sắc.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển và Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh được thành lập năm 2015. Nơi đây đang là mái nhà chung của 255 học sinh từ 3 - 20 tuổi, bị tự kỷ hoặc khuyết tật trí tuệ, khuyết tật vận động, khiếm thính, chậm nói, tăng động, mồ côi... Dù không thể bộc lộ đầy đủ cảm xúc, nhưng hoàn cảnh của mỗi em là một câu chuyện buồn, tất cả đều có mong ước giản dị là được yêu thương, được học tập, hòa nhập với cộng đồng.

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Toàn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển và Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh chia sẻ: “Từ khi đi vào hoạt động đến nay, trung tâm luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, ban hành giáo, các ân nhân và các nữ quân nhân. Tôi cùng các em cảm nhận tình cảm chân thành, sự yêu thương mà các cô chú bộ đội dành cho mái ấm này”.

Theo chia sẻ của Thượng tá Trần Thị Giang - Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, hoạt động thiện nguyện này vừa thể hiện tinh thần, trách nhiệm và tình cảm của người lính đối với các hoàn cảnh kém may mắn, đồng thời lan tỏa hình ảnh cao đẹp của phụ nữ quân đội và những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ”.

Mua sắm, chuẩn bị sách vở và đồ dùng học tập cho các cháu học hè.

Thượng tá Nguyễn Tất Thắng - Chủ nhiệm Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) khẳng định: “Mô hình "San sẻ yêu thương" được duy trì nền nếp, hiệu quả, trở thành điểm sáng trong công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh. Thông qua mô hình, cán bộ, hội viên phụ nữ đã phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh người quân nhân cách mạng gần gũi, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ”.