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Trao tặng phòng máy tính cho Trường THCS Sơn Tây

Phan Hương - Anh Thùy
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(Baohatinh.vn) - Chương trình “Trao máy tính - Gửi tương lai” góp phần hỗ trợ Trường THCS Sơn Tây (xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ thông tin trong thời đại chuyển đổi số.

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Ngày 19/6, tại Trường THCS Sơn Tây, Ban Quản lý Khách hàng doanh nghiệp và Chi nhánh Hà Tĩnh - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức chương trình “Trao máy tính - Gửi tương lai”.
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Tại chương trình, Ban Quản lý Khách hàng doanh nghiệp và Chi nhánh Hà Tĩnh đã trao tặng 1 phòng học tin học với 20 bộ máy tính, hỗ trợ trồng hàng cây thanh niên trong khuôn viên trường và trao 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các phần quà và công trình tài trợ là 180 triệu đồng.
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Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội của Ban Quản lý Khách hàng doanh nghiệp và Chi nhánh Hà Tĩnh đối với sự nghiệp giáo dục. Chương trình không chỉ góp phần cải thiện điều kiện dạy và học mà còn tạo thêm cơ hội để học sinh vùng nông thôn tiếp cận tri thức, công nghệ và kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số hiện nay.

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Tags:

#BIDV chi nhánh Hà Tĩnh #Trao quà cho học sinh #Trường THCS Sơn Tây

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