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Chương trình Vòng tay nhân ái BHT trao gần 200 triệu đồng cho 2 hoàn cảnh khó khăn

Bách Hợp
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(Baohatinh.vn) - Từ sự kêu gọi và lan tỏa của Chương trình Vòng tay nhân ái BHT, 2 hoàn cảnh khó khăn tại xã Hương Đô và Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã được nhận số tiền gần 200 triệu đồng.

Sáng 27/6, lãnh đạo Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, trao gần 200 triệu đồng cho 2 hoàn cảnh khó khăn tại xã Hương Đô và xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh).

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Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh và các nhà hảo tâm đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chị Võ Thị Thao.

Đến gia đình chị Võ Thị Thao (thôn Trường Sơn, xã Hương Đô), đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà hảo tâm đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao gần 100 triệu đồng do khán giả, thính giả, độc giả ủng hộ thông qua Chương trình Vòng tay nhân ái.

Hoàn cảnh của gia đình chị Võ Thị Thao được Chương trình Vòng tay nhân ái của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phản ánh ngày 30/4/2026, nhận được sự quan tâm, sẻ chia của đông đảo khán giả, thính giả và độc giả. Cuộc đời chị là chuỗi ngày dài đối mặt với bệnh tật và nghèo khó. Bản thân chị đang chống chọi với căn bệnh ung thư vú, trong khi chồng là anh Nguyễn Văn Hào mang di chứng chất độc da cam, sức khỏe suy kiệt, đau ốm triền miên.

Gánh nặng bệnh tật cùng hoàn cảnh éo le khiến hai người con của anh chị phải dang dở việc học, sớm bươn chải mưu sinh để phụ giúp cha mẹ. Sự chung tay của các nhà hảo tâm không chỉ giúp gia đình có thêm điều kiện trang trải chi phí điều trị mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để vững vàng vượt qua nghịch cảnh.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng đã đến chia sẻ và trao số tiền gần 100 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Tình (thôn 4, xã Phúc Trạch) - nhân vật được phản ánh trong Chương trình Vòng tay nhân ái ngày 14/5/2026.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà hảo tâm trao quà cho mẹ con chị Nguyễn Thị Tình (thôn 4, xã Phúc Trạch).

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà hảo tâm trao quà cho mẹ con chị Nguyễn Thị Tình (thôn 4, xã Phúc Trạch).

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị Nguyễn Thị Tình một mình gồng gánh nuôi 5 con nhỏ và chăm sóc mẹ già. Biến cố ập đến khi năm 2021, chị phát hiện mắc ung thư tuyến giáp; mới đây, mẹ chị tiếp tục được chẩn đoán ung thư phổi di căn xương. Trong căn nhà lợp tôn tạm bợ, ba thế hệ của gia đình đang chật vật chống chọi với bệnh tật và cuộc sống thiếu trước hụt sau.

Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà hảo tâm đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà các gia đình đang trải qua; đồng thời động viên các thành viên giữ vững nghị lực, kiên cường chiến thắng bệnh tật, từng bước vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống.

Những phần quà thiết thực được trao tận tay các gia đình không chỉ khẳng định ý nghĩa nhân văn của Chương trình Vòng tay nhân ái mà còn lan toả tinh thần tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng.

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Tags:

#hỗ trợ #gia đình khó khăn #bệnh tật #từ thiện #nhân ái

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

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