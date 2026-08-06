Vòng tay nhân ái: Hoàn cảnh éo le của người đàn ông làm thiện nguyện

Tai nạn lao động năm 2008 khiến anh Bùi Văn Trung (SN 1968, trú thôn Liên Bình, xã Đông Kinh) phải gắn bó với chiếc xe lăn. Không đầu hàng số phận, gần 10 năm qua, anh đã trở thành cầu nối của nhiều nhà hảo tâm với các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh. Thế nhưng người đàn ông giàu lòng nhân ái ấy lại đang phải chống chọi với di chứng tai biến và căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.

Tại bệnh viện, gia đình phải thuê người chăm sóc cho anh Bùi Văn Trung.

Anh Trung đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh. Không vợ con, mất khả năng lao động, mọi chi phí điều trị và thuê người chăm sóc đều phụ thuộc vào sự giúp đỡ của anh em, họ hàng.

Bác sĩ CKI Nguyễn Đình Tài, Phó Trưởng khoa Nội thần kinh - Tiết niệu - Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh cho biết: "Anh Trung bị di chứng tai biến nặng khiến 2 chân gần như không còn khả năng hồi phục. Bên cạnh đó, anh mắc suy thận mạn giai đoạn cuối, phải chạy thận định kỳ để duy trì sự sống. Về lâu dài, ghép thận là giải pháp điều trị tối ưu".

Với cộng đồng làm thiện nguyện ở Hà Tĩnh, anh Bùi Văn Trung là gương mặt quen thuộc. Thông qua trang Facebook cá nhân "Trung Bùi", gần 10 năm qua, người đàn ông ngồi xe lăn đã kết nối các nhà hảo tâm với hàng trăm hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Anh vận động hơn 200 triệu đồng mỗi năm, trao hàng nghìn phần quà cho hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Không chỉ hỗ trợ vào các dịp lễ, tết, anh còn duy trì giúp đỡ dài hạn nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Dù khuyết tật nhưng anh Bùi Văn Trung hoạt động thiện nguyện rất tích cực. (Ảnh NVCC)

Anh Bùi Văn Trung cho biết: "Tôi bắt đầu làm thiện nguyện từ năm 2016 và luôn công khai, minh bạch mọi thông tin trên Facebook cá nhân. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là nhận được sự tin tưởng của mọi người để duy trì hoạt động này. Dù bản thân mang bệnh nhưng việc giúp đỡ người khác khiến tôi cảm thấy mình sống có ích và có thêm động lực mỗi ngày".

Những tưởng nghị lực ấy sẽ giúp anh vượt qua mọi thử thách, nhưng 3 năm trước, một cơn tai biến tiếp tục lấy đi phần lớn sức khỏe còn lại của anh. Anh gần như chỉ còn nằm một chỗ. Không lâu sau, anh phát hiện mắc suy thận mạn giai đoạn cuối và phải chạy thận 3 buổi mỗi tuần để duy trì sự sống. Hai tháng nay, anh Trung buộc phải dừng mọi hoạt động thiện nguyện vì sức khỏe không còn cho phép.

Mỗi tuần anh Bùi Văn Trung phải chạy thận nhân tạo 3 lần.

Là một trong những người từng được anh Trung kết nối với các nhà hảo tâm để vượt qua giai đoạn khó khăn, ông Nguyễn Xuân Cự (thôn Liên Bình, xã Đông Kinh) không giấu được sự xúc động khi nhắc đến người đàn ông từng hết lòng vì cộng đồng. Ông Cự bày tỏ: "Anh Trung là người rất giàu lòng nhân ái. Dù bản thân phải ngồi xe lăn, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng hễ biết ai gặp khó khăn là anh lại tìm cách giúp. Gia đình tôi cũng từng được anh kết nối với các nhà hảo tâm để nhận sự hỗ trợ. Giờ thấy anh lâm bệnh nặng, ai cũng xót xa và mong có nhiều người chung tay giúp anh vượt qua giai đoạn này".

Ông Bùi Văn Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đông Kinh cho biết: "Nhiều năm qua, anh Bùi Văn Trung luôn đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội. Không quản ngại sức khỏe yếu hay đường sá xa xôi, anh luôn trực tiếp đến tận nơi động viên, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi mong anh Trung sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm để có thêm điều kiện điều trị bệnh".

Trước đây, anh Trung sống cùng người mẹ đã ngoài 90 tuổi. Khi sức khỏe của cả hai đều suy giảm, mẹ già phải về ở với gia đình người con khác chăm sóc, còn anh điều trị dài ngày tại bệnh viện và phải thuê người túc trực. "Gia đình có 5 anh em nhưng ai cũng còn nhiều khó khăn nên chỉ biết cố gắng đỡ đần em trong khả năng. Thấy Trung nằm viện lâu ngày, ai cũng xót nhưng lực bất tòng tâm" - ông Bùi Văn Quang, anh trai anh Trung chia sẻ.

Hiện chi phí điều trị di chứng tai biến và suy thận đang vượt quá khả năng của gia đình.

Từng âm thầm kết nối những tấm lòng nhân ái đến với biết bao số phận kém may mắn, hôm nay chính anh Bùi Văn Trung lại cần sự sẻ chia của cộng đồng. Chi phí điều trị, chạy thận và thuê người chăm sóc đã vượt quá khả năng của gia đình. Mỗi sự chung tay lúc này không chỉ giúp người đàn ông giàu lòng nhân ái có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, mà còn là sự tiếp nối những nghĩa cử tốt đẹp mà nhiều năm qua anh đã bền bỉ lan tỏa.