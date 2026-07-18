Khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh tại xã Hương Sơn

Sáng 18/7, UBND xã Hương Sơn phối hợp với Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Học viện Quân y) tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Trần Thế Dỵ (SN 1946, trú tại thôn Trung Hà). Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Như Lâm - Giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác cùng lãnh đạo xã Hương Sơn và đông đảo cán bộ, Nhân dân địa phương.

Lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh Trần Thế Dỵ.

Ông Trần Thế Dỵ là thương binh hạng 4/4, thuộc diện gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm qua, gia đình sinh sống trong ngôi nhà xuống cấp, không bảo đảm an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Trước hoàn cảnh đó, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác đã hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng nhà mới.

Sau gần 3 tháng thi công, ngôi nhà có diện tích hơn 90 m² đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí xây dựng hơn 400 triệu đồng. Ngoài nguồn hỗ trợ của Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, kinh phí còn lại do gia đình, người thân và con cháu đóng góp.

Nhiều phần quà ý nghĩa từ Học viện Quân y, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác và xã Hương Sơn cũng đã được trao tặng cho gia đình ông Trần Thế Dỵ.

Dịp này, Học viện Quân y cũng đã trao tặng gia đình ông Trần Thế Dỵ phần quà trị giá 4 triệu đồng; Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà và tặng sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng. Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hương Sơn cùng các tổ chức, đoàn thể địa phương cũng trao nhiều phần quà động viên gia đình.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa là hoạt động thiết thực của Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác nhằm tri ân thương binh, gia đình chính sách nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, góp phần phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa", đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.