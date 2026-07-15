Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thăm, tặng quà người có công với cách mạng

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Nhật Tân bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 15/7, đồng chí Trần Nhật Tân – Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng tại các xã: Tùng Lộc, Can Lộc, Xuân Lộc và Đồng Lộc.
Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.
Tại các điểm đến, đồng chí Trần Nhật Tân và các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống của các gia đình; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh - những người đã cống hiến máu xương và tuổi xuân cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đồng chí Trần Nhật Tân mong muốn các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu thi đua học tập, lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước.
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực.
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