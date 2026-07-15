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Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thăm, tặng quà người có công với cách mạng

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Nhật Tân bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 15/7, đồng chí Trần Nhật Tân – Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng tại các xã: Tùng Lộc, Can Lộc, Xuân Lộc và Đồng Lộc.

Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.

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Đồng chí Trần Nhật Tân – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã tới thăm, tặng quà ông Hồ Huy Lý (SN 1943, ở thôn Phúc Tiến, xã Tùng Lộc), bị nhiễm chất độc hóa học tỷ lệ 81%. Vợ chồng ông Lý có 5 người con, nhưng do ảnh hưởng của chất độc hóa học, 1 người đã mất, 2 người không được bình thường.
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Đồng chí Trần Nhật Tân ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của gia đình ông Lý.
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Tiếp đó, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà ông Trần Văn Xuân (SN 1945, ở thôn Hồng Lĩnh, xã Can Lộc) - thương binh 1/4, từng bị địch bắt tù đày.
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Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trò chuyện với thương binh Trần Văn Xuân về tình hình sức khỏe, đời sống gia đình.
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Đồng chí Trần Nhật Tân và đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà ông Thái Đăng Thú (SN 1960, ở thôn Phú Xuân, xã Xuân Lộc) - thương binh 1/4. Do tuổi đã cao và di chứng từ chiến tranh, ông Thú thường xuyên đau ốm, mọi sinh hoạt cần sự hỗ trợ từ người thân trong gia đình.
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Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe của ông Thái Đăng Thú.
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Đồng chí Trần Nhật Tân và đoàn đã tới thăm, tặng quà gia đình ông Lê Công Diệu (SN 1957, ở thôn Mỹ Lộc, xã Đồng Lộc) - bệnh binh 81%.

Tại các điểm đến, đồng chí Trần Nhật Tân và các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống của các gia đình; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh - những người đã cống hiến máu xương và tuổi xuân cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Trần Nhật Tân mong muốn các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu thi đua học tập, lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực.

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Tags:

#79 năm Ngày Thương binh liệt sĩ #Ngày thương binh liệt sĩ #Tặng quà người có công #Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

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