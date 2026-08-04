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Đề nghị hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận việc làm tại KKT Vũng Áng

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Nhiều ý kiến, kiến nghị về chuyển đổi số, khởi nghiệp, việc làm đã được cán bộ, đoàn viên thanh niên phường Sông Trí (Hà Tĩnh) thẳng thắn trao đổi với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương tại hội nghị đối thoại.

Chiều 4/8, phường Sông Trí tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường.

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Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thời gian qua, cán bộ, đoàn viên thanh niên phường Sông Trí đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lực lượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường; tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

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Ông Phan Văn Quang - Chủ tịch UBND phường Sông Trí đặt vấn đề tại hội nghị đối thoại.

Việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhằm tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên thanh niên trao đổi, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các giải pháp đối với những vấn đề quan tâm; qua đó tăng cường sự gắn kết, phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tham gia xây dựng và phát triển địa phương.

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Anh Kiều Công Long - Bí thư Đoàn phường Sông Trí báo cáo một số hoạt động nổi bật của tổ chức đoàn.

Tại hội nghị, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến việc nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện, sàng lọc thông tin, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng cho đoàn viên, thanh niên và Nhân dân; đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi công cộng cấp phường và tại các tổ dân phố sau sắp xếp.

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Phó Bí thư Đoàn trường THPT Kỳ Anh Nguyễn Hoàng Mai kiến nghị các giải pháp nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện, sàng lọc thông tin, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng cho đoàn viên, thanh niên và Nhân dân.
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Bí thư Chi đoàn TDP Kỳ Trinh Trương Nguyễn Thế Anh kiến nghị các giải pháp tăng cường kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên và người dân, nhất là lao động có tay nghề, tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng; cơ chế, chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp; có giải pháp tăng cường kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên và người dân, nhất là lao động có tay nghề, tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp tại các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vũng Áng.

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Ông Nguyễn Anh Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sông Trí tiếp thu và giải đáp các kiến nghị của cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, lãnh đạo phường Sông Trí cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn đã trực tiếp giải đáp, làm rõ từng nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu các đề xuất xác đáng để nghiên cứu, bổ sung vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

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