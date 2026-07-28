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Công đoàn Việt Nam 97 năm bền bỉ đồng hành cùng người lao động

Kiều Minh
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(Baohatinh.vn) - Hòa cùng chặng đường 97 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Hà Tĩnh không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy của người lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Ngày 28/7/1929, Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ (tiền thân của tổ chức Công đoàn Việt Nam) được thành lập, đánh dấu bước ngoặt trong phong trào công nhân và trở thành tổ chức đại diện của giai cấp công nhân nước ta.

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Trong suốt 97 năm ra đời và phát triển, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn đồng hành cùng giai cấp công nhân, khẳng định vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh internet.

Từ đó đến nay, Công đoàn Việt Nam đã trải qua 14 kỳ đại hội, mang nhiều tên gọi khác nhau như: Tổng Công hội Đỏ (1929), Nghiệp đoàn Ái Hữu (1935-1939), Hội Công nhân phản đế (1939-1941), Hội Công nhân ái quốc (1941-1961), Tổng Công đoàn Việt Nam (1961-1988) và nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trải qua 97 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mục tiêu xuyên suốt của Công đoàn Việt Nam là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ); góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

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Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030 đánh dấu bước chuyển mới trong nhận thức và hành động của các cấp công đoàn. Ảnh tư liệu tháng 12/2025.

Hòa cùng dòng chảy ấy, Công đoàn Hà Tĩnh không ngừng trưởng thành, từng bước khẳng định vị trí trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Những năm qua, các cấp công đoàn đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa NLĐ với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp (DN), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH trên địa bàn.

Dù mô hình tổ chức có nhiều thay đổi sau chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, các cấp công đoàn vẫn bám sát cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi của NLĐ. Nhiều vụ việc phát sinh trong quan hệ lao động được công đoàn chủ động nắm bắt, tham gia giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Các phong trào thi đua được phát động sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công nhân, lao động.

Các phong trào thi đua được phát động sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công nhân, lao động.

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đổi mới sáng tạo - Đẩy mạnh chuyển đổi số”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”… được lan tỏa sâu rộng. Qua đó, xuất hiện nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất lao động và khơi dậy tinh thần cống hiến của đoàn viên.

Công tác chăm lo đời sống NLĐ được tổ chức công đoàn đặc biệt quan tâm. Giai đoạn 2023-2025, các cấp công đoàn đã huy động nguồn lực trao 84.983 suất quà trị giá gần 47 tỷ đồng; Quỹ Xã hội Công đoàn hỗ trợ xây mới, sửa chữa 316 “Mái ấm Công đoàn”, nhà nội trú, công vụ cho giáo viên với tổng trị giá gần 15 tỷ đồng… Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã huy động hơn 9,8 tỷ đồng để hỗ trợ trên 36.800 lượt đoàn viên, NLĐ khó khăn.

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Người lao động hứng khởi thi đua sản xuất.

Vừa được LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng kinh phí xây dựng nhà ở, chị Phan Thị Bắc - đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh chia sẻ: “Khoản hỗ trợ này không chỉ giúp gia đình tôi vơi bớt gánh nặng xây dựng nhà ở mà còn là nguồn động viên lớn để tôi yên tâm làm việc, gắn bó với DN”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công đoàn cũng đang đứng trước những thách thức mới. Việc giải thể công đoàn trong các cơ quan hành chính nhà nước và thay đổi mô hình tổ chức đã tác động trực tiếp đến phương thức hoạt động của công đoàn.

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Hoạt động chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn quan tâm.

Trong khi đó, khối lượng công việc nhiều; đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở tại DN chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, thường xuyên biến động; kỹ năng đối thoại, thương lượng và ứng dụng công nghệ số chưa đồng đều… Trong bối cảnh ấy, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn được xem là yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động ở cơ sở.

Có gần 10 năm kinh nghiệm làm cán bộ công đoàn trong DN, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (xã Đức Thọ) chia sẻ: “Cán bộ công đoàn phải gần gũi NLĐ, đồng thời nắm chắc pháp luật lao động và tình hình DN để bảo vệ tốt quyền lợi của đoàn viên. Muốn làm được điều đó, chúng tôi phải chủ động học hỏi, nâng cao kỹ năng và đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu mới”.

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Cán bộ công đoàn phải nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương thức tiếp vận, vận động để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Sau gần một thế kỷ xây dựng và phát triển, truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam tiếp tục được các thế hệ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Hà Tĩnh kế thừa và phát huy. Trong giai đoạn phát triển mới, với tinh thần đổi mới và trách nhiệm, tổ chức công đoàn tiếp tục là điểm tựa tin cậy của NLĐ, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Trong giai đoạn mới, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng “nhanh - ngắn - sâu - rõ”; lấy đoàn viên, NLĐ làm trung tâm; tập trung thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”. Mỗi hoạt động phải thực sự đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; đồng thời, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và thúc đẩy phát triển KT-XH

Ông Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

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#Hà Tĩnh 24h #Công đoàn Việt Nam #Công đoàn Hà Tĩnh

Chủ đề Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

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