Đối thoại - “chìa khóa” tháo gỡ vướng mắc trong quan hệ lao động

Sau thời gian tái cơ cấu, Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng) từng bước phục hồi, mở rộng sản xuất; giữ chân và thu hút được nhiều lao động địa phương. Kết quả này không chỉ đến từ công tác điều hành mà còn từ sự đồng hành giữa doanh nghiệp và người lao động thông qua vai trò cầu nối của công đoàn.

Sau khi tái cơ cấu, Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh dần lấy lại vị thế trên thị trường.

Ngay từ đầu năm, công đoàn cơ sở đã phối hợp tổ chức hội nghị người lao động, nắm bắt tâm tư, từ đó thương lượng, bổ sung nhiều điều khoản có lợi vào thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Ngoài đảm bảo các chế độ theo quy định, từ tháng 1/2026, doanh nghiệp tăng 15% lương, có chế độ thưởng tháng thứ 13 và bổ sung nhiều phúc lợi khác.

Mức lương tăng thêm 15% sau khi tổ chức công đoàn đối thoại, thương lượng với bộ phận chuyên môn đã giúp công nhân yên tâm làm việc.

Ông Phạm Anh Tuấn - Trưởng phòng Nhân sự Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh cho biết: “Kết quả thương lượng với nhiều điều khoản có lợi đã giúp người lao động yên tâm gắn bó, đồng thời góp phần hiện thực hóa phương châm xây dựng môi trường làm việc “3 không” của công ty: không đổ mồ hôi, không chảy máu, không rơi nước mắt”.

Việc sâu sát nắm bắt tâm tư của công nhân, lao động giúp hoạt động đối thoại, thương lượng của Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach Hà Tĩnh sát thực tiễn, hiệu quả hơn.

Tại Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach Hà Tĩnh (CCN Cổng Khánh 1, phường Nam Hồng Lĩnh), dù mới đi vào hoạt động, công tác đối thoại và thương lượng tại nơi làm việc đã sớm phát huy hiệu quả. Nhiều chính sách chăm lo người lao động được thống nhất như: thưởng chuyên cần, thưởng đột xuất, quà sinh nhật, lễ tết, hỗ trợ xe đưa đón, cải thiện môi trường làm việc…

Bà Nguyễn Thị Định - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach Hà Tĩnh cho biết: “Trước khi tiến hành thương lượng, BCH công đoàn đều khảo sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; lấy người lao động làm trung tâm của quá trình đối thoại. Cách làm này giúp nội dung thương lượng sát thực tiễn hơn, dễ đạt được sự đồng thuận và mang lại hiệu quả thiết thực”.

Ý kiến được lắng nghe, quyền lợi được đảm bảo giúp chị Phạm Thị Phương yên tâm gắn bó với công việc.

Chị Phạm Thị Phương - công nhân công ty chia sẻ: “Thông qua các buổi đối thoại, kiến nghị của người lao động được lắng nghe và giải quyết nhanh chóng hơn. Môi trường làm việc thân thiện khiến chúng tôi yên tâm, coi mỗi ngày đi làm là một ngày vui”.

Từ những cách làm cụ thể ở cơ sở, hiệu quả đối thoại và thương lượng tại doanh nghiệp ngày càng rõ nét. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 338 doanh nghiệp, đơn vị tổ chức hội nghị người lao động; 331 đơn vị thực hiện quy chế dân chủ; 327 công đoàn cơ sở phối hợp đối thoại tại nơi làm việc.

Người lao động Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach Hà Tĩnh được quan tâm đời sống tinh thần.

Nội dung thương lượng đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề thiết thực như: tiền lương, thưởng, tiền ăn ca, phúc lợi, điều kiện làm việc… Nhiều doanh nghiệp trả lương cao hơn 20 - 30% so với mức tối thiểu vùng; hỗ trợ tiền ăn ca cao hơn mức quy định.

Cùng với đó, việc chấm điểm, phân loại chất lượng TƯLĐTT đã tạo chuyển biến rõ nét về tư duy. Trong 6 tháng, toàn tỉnh có 10 bản TƯLĐTT ký mới, 122 bản được ký lại hoặc sửa đổi; trong đó, 90 bản đạt loại A, 83 bản loại B, 41 bản loại C và 4 bản loại D. Việc đánh giá này giúp các công đoàn cơ sở chú trọng hơn vào chất lượng, thay vì chỉ dừng lại ở việc xây dựng và ký kết thỏa ước.

Hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể là "chìa khóa" để doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Trong ảnh: Hội nghị đối thoại của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt diễn ra trong không khí thẳng thắn, thấu hiểu và sẻ chia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ quy định về hợp đồng lao động, bảo hiểm, thời giờ làm việc, an toàn vệ sinh lao động... Do vậy, vai trò đồng hành, hỗ trợ của tổ chức công đoàn trong quá trình đối thoại, thương lượng, giám sát cần được phát huy tốt hơn nữa, để góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển.