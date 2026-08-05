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Đề xuất 2 phương án nghỉ tết Nguyên đán 2027, kéo dài 7 hoặc 10 ngày

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Đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ tết Nguyên đán 2027, có thể kéo dài 7 ngày hoặc 10 ngày liên tiếp.

Bộ Nội vụ vừa có công văn lấy ý kiến phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2027.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ tết Nguyên đán 2027 đối với công chức, viên chức.

Phương án 1: nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết.

Theo Bộ Nội vụ, do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Như vậy, dịp nghỉ tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Tổng thời gian nghỉ Tết là 7 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

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Ảnh minh họa.

Phương án 2: nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Với phương án này, hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu, ngày 12/2/2027 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 27/2/2027.

Như vậy, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Sáu ngày 5/2/2027 dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết Chủ nhật ngày 14/2/2027 dương lịch (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Tổng thời gian nghỉ tết Nguyên đán năm 2027 là 10 ngày liên tục (bao gồm 5 ngày nghỉ tết Nguyên đán, 2 ngày nghỉ bù ngày hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Với 2 phương án nêu trên, Bộ Nội vụ đề xuất chọn phương án thứ nhất. Bởi, phương án này cho phép công chức, viên chức được nghỉ từ ngày 28 tháng chạp, tạo điều kiện cho những người làm việc xa quê có thêm thời gian di chuyển, mua sắm, chuẩn bị và dọn dẹp nhà cửa trước tết.

Trường hợp lựa chọn phương án 2, nhu cầu đi lại tập trung trong thời gian rất ngắn có thể làm gia tăng áp lực đối với giao thông, vận tải, nhất là tại các đô thị lớn và các đầu mối giao thông.

Dự thảo phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 được Bộ Nội vụ xây dựng trên căn cứ điểm b khoản 5 Điều 13 Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam; khoản 3 Điều 112 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14; khoản 2 Điều 7 Nghị định số 128/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ.

Để có cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án nghỉ lễ của năm 2027, Bộ Nội vụ đề nghị 13 cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo phương án nêu trên và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 10/8 để tổng hợp.

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