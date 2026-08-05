Chủ động ứng phó mưa lớn, sạt lở đất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra

Hồi 7 giờ sáng 5/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc, 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Đông với tốc độ 3-5km/h.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ký văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẩn trương quán triệt, triển khai nghiêm các văn bản, công điện của trung ương, của tỉnh về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu, thuyền; tổ chức kiểm đếm, thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng về vị trí, hướng di chuyển của vùng nguy hiểm để chủ động phòng tránh, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng; kịp thời thông báo, hướng dẫn Nhân dân chủ động phòng tránh; chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, vùng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi mưa lũ lớn; bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân tham gia giao thông an toàn.

Các địa phương cần chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động phương án ứng phó.

Kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và khu vực hạ du, nhất là hồ thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và hồ xung yếu; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực để xử lý các tình huống; chủ động vận hành điều tiết hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Chỉ đạo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi sát diễn biến thời tiết; cập nhật, cung cấp kịp thời các bản tin dự báo cho cấp ủy, chính quyền các cấp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và cơ quan thông tin đại chúng để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền.

Ban thường vụ đảng ủy các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát ngay các khu vực có nguy cơ mất an toàn cao; xây dựng và sẵn sàng triển khai phương án sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư, hậu cần tại các địa bàn xung yếu để kịp thời ứng cứu, khắc phục sự cố. Căn cứ diễn biến thời tiết và tình hình thực tế, các địa phương ven biển chủ động khuyến cáo ngư dân không ra khơi khi điều kiện thời tiết nguy hiểm; tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, lơ là. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, thiếu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công thành viên tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; kịp thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; thường xuyên tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.