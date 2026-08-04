Ra quân dọn dẹp rác thải, khơi thông dòng chảy sông La

Thí điểm mô hình trường học mới: Cần hoàn thiện để "trúng" đích 02/08/2026 15:09 Các mô hình trường học mới ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã góp phần thúc đẩy đổi mới giáo dục nhưng vẫn cần được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phát huy hiệu quả bền vững.

Đề xuất 7 nhóm người khám tại nhà vẫn được bảo hiểm y tế chi trả 02/08/2026 10:05 Dự thảo mới của Bộ Y tế đề xuất mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT), cho phép 7 nhóm người được khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ BHYT chi trả.

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng về virus Adeno để bảo vệ trẻ nhỏ 02/08/2026 09:57 Thời tiết giao mùa khiến virus Adeno bùng phát, gây sốt cao, ho, đau mắt ở trẻ. Để nhận biết và chăm sóc đúng cách, ThS.BS Trần Viết Thành - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

11.000 hiệu trưởng, hiệu phó về làm giáo viên, có được giữ phụ cấp chức vụ? 02/08/2026 09:53 Theo chỉ đạo của Chính phủ, các địa phương đang triển khai phương án tổ chức lại các cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn đầu mối.

Lời cảm ơn 02/08/2026 08:18 Gia đình chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc.

Đừng để nỗi lo bệnh tật trở thành “mỏ vàng” của kẻ trục lợi 02/08/2026 07:00 Giữa "ma trận" thông tin thật, giả về sức khỏe, nhiều người dân Hà Tĩnh đã phải trả giá đắt vì đặt niềm tin sai chỗ, tạo cơ hội cho những kẻ trục lợi móc túi.

Hủy kết quả thi của con hiệu trưởng và 4 thí sinh ở Quảng Trị 01/08/2026 15:55 (Dân trí) - Con của Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị cùng 4 thí sinh khác bị hủy toàn bộ các bài thi, môn thi ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Hơn 1.200 hộ dân xã Việt Xuyên thiếu nước sinh hoạt 01/08/2026 15:17 Tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài nhiều năm khiến hơn 1.200 hộ dân tại xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, mong mỏi sớm có nguồn nước sạch ổn định.

Chính phủ giao chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2026-2030, hướng tới 100% dân số tham gia 01/08/2026 15:17 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 31/7/2026 giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) cho UBND các tỉnh, thành phố giai đoạn 2026-2030. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030.

Khói thuốc lá vẫn tràn lan nơi công cộng 01/08/2026 14:00 Mặc dù nhiều địa điểm công cộng tại Hà Tĩnh, đặc biệt là các cơ sở y tế đã lắp đặt biển cấm hút thuốc lá, song tình trạng người dân thản nhiên hút thuốc vẫn diễn ra khá phổ biến.

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Người dân tự nguyện giao nộp khỉ đuôi lợn quý hiếm 01/08/2026 10:09 Một cá thể khỉ đuôi lợn vừa được người dân xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) tiến hành giao nộp cho cơ quan chức năng, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.

Thêm hy vọng cho bệnh nhân ung thư tại Hà Tĩnh 01/08/2026 08:53 Từng phải lên tuyến Trung ương điều trị, nay nhiều bệnh nhân ung thư ở Hà Tĩnh đã được tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương.

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Đề xuất bỏ công chứng, chứng thực giao dịch đất đai: Giảm thủ tục hay tăng rủi ro? 31/07/2026 14:47 Đề xuất bỏ quy định bắt buộc công chứng, chứng thực về đất đai được kỳ vọng sẽ đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí và thời gian cho người dân, nhưng cũng đặt ra nhiều băn khoăn về nguy cơ phát sinh tranh chấp và rủi ro pháp lý.

Sở Nội vụ làm việc với người dân xã Hương Xuân về đề xuất hỗ trợ nhà ở 31/07/2026 14:32 Sau khi cơ quan chức năng phân tích, làm rõ, ông Trần Văn Phú ở xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) đã thống nhất với phương án hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa nhà ở.

Trang bị kỹ năng quản lý, vận hành trường nội trú liên cấp tại Hà Tĩnh 31/07/2026 12:56 Hội nghị trang bị kiến thức, kỹ năng quản lý học sinh nội trú, tài sản công, y tế học đường và xử lý các tình huống phát sinh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cho cán bộ quản lý, giáo viên.

Vaccine chống ung thư cho kết quả ban đầu tích cực 31/07/2026 08:18 Bệnh nhân đầu tiên tiếp nhận vaccine trị ung thư hắc tố cá nhân hóa của Nga hiện cảm thấy khỏe mạnh và đã phát triển phản ứng miễn dịch.

Vì sao ổ dịch sốt xuất huyết ở phường Vũng Áng vẫn chưa thể khống chế? 31/07/2026 06:18 Đến nay, ổ dịch sốt xuất huyết tại phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã ghi nhận tổng cộng 113 ca mắc, trong đó, ca bệnh gần nhất được phát hiện vào ngày 30/7.

Nhiều chính sách mới trong lĩnh vực hành chính sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2026 31/07/2026 05:13 Bắt đầu từ tháng 8/2026 nhiều chính sách mới liên quan đến thủ tục hành chính sẽ có hiệu lực, như: Miễn, giảm phí làm thủ tục hành chính cho người có VNeID mức 2 tích hợp đủ 5 loại giấy tờ; chở trẻ em trên xe ô tô không có ghế an toàn sẽ bị phạt cảnh cáo...

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào học tập suốt đời ở Hà Tĩnh 30/07/2026 17:01 Hà Tĩnh xác định tiếp tục đổi mới công tác khuyến học, khuyến tài, nhân rộng các mô hình học tập tiêu biểu và xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Lời cảnh tỉnh từ những nạn nhân "sập bẫy" mua bán người 30/07/2026 15:52 Nhiều người ở Hà Tĩnh vì tin vào lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao" đã trở thành nạn nhân của các đường dây mua bán người, để lại những hệ lụy nặng nề cho bản thân và gia đình.

LĐLĐ tỉnh và BIDV Hà Tĩnh hợp tác nâng cao chất lượng phục vụ đoàn viên, người lao động 30/07/2026 15:31 Quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh có nhiều nội dung thiết thực về quản lý tài chính công đoàn, phát triển dịch vụ ngân hàng và an sinh xã hội.

Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo 30/07/2026 14:41 Từ hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở đến đồng hành trong sản xuất, những người lính biên phòng Hà Tĩnh đang góp sức giúp người dân vùng biên từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng: Giữ ổn định phương án thi tốt nghiệp THPT 30/07/2026 09:27 Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giao ngành giáo dục giữ ổn định phương án thi tốt nghiệp THPT, tăng giám sát để ngăn gian lận và thận trọng chuẩn bị việc thi trên máy tính.

Một điếu thuốc nhiều hệ luỵ 30/07/2026 08:00 Câu chuyện của những người có tiền sử hút thuốc lá lâu năm ở Hà Tĩnh cho thấy đằng sau mỗi điếu thuốc là nhiều hệ luỵ nặng nề.

2 thiếu nữ được chẩn đoán mắc hội chứng MRKH hiếm gặp 30/07/2026 07:00 Sau khi thăm khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh – thành viên Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, hai thiếu nữ 16 tuổi được chẩn đoán mắc hội chứng Mayer–Rokitansky–Küster–Hauser (MRKH).

Hơn 700 video lan tỏa thông điệp sống xanh từ giới trẻ Việt Nam 30/07/2026 06:00 Cuộc thi video “Thử thách Sáng tạo Xanh - Green Creativity Challenge” do Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup cùng Công ty Cổ phần Phát triển Điện ảnh V-Film và Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về đội Anahata (Hà Nội).

Hiến đất mở đường, vợ chồng trẻ truyền cảm hứng sống đẹp 30/07/2026 05:05 Một đôi vợ chồng trẻ ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã lan tỏa tinh thần sống vì cộng đồng bằng việc hiến đất mở đường, viết nên câu chuyện đẹp về sự sẻ chia và trách nhiệm.