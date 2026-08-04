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Xã hội

Ra quân dọn dẹp rác thải, khơi thông dòng chảy sông La

Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Sau thời gian rác thải ùn ứ gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan tại khu vực sông La, xã Đức Minh (Hà Tĩnh) đã huy động lực lượng ra quân thu gom rác, đồng thời nạo vét, khơi thông dòng chảy.

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Thời gian qua, ven bờ sông La, đoạn qua thôn Đức Tân (xã Đức Minh) là điểm ô nhiễm môi trường khi lượng lớn rác thải từ thượng nguồn liên tục dồn về, mắc lại dưới chân đê.
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Đặc biệt, khu vực dưới chân cầu Văn Hội thường xuyên ngập trong rác thải. Từ thùng xốp, túi ni lông, chai nhựa, rác sinh hoạt đến vật liệu xây dựng, gỗ mục, thuyền bè hư hỏng... bị dòng nước cuốn về, chất thành từng đống lớn dọc hai bên bờ. Do đặc điểm địa hình bờ cong lõm, mỗi khi nước sông dâng lên hoặc rút xuống, rác lại bị giữ lại tại khu vực này, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường và dòng chảy.
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Để xử lý tình trạng trên, UBND xã Đức Minh đã huy động cán bộ, các lực lượng và người dân đồng loạt ra quân thu gom, vận chuyển toàn bộ lượng rác tồn đọng đến nơi xử lý theo quy định. Sau nhiều ngày triển khai, khu vực dưới chân cầu Văn Hội và dọc tuyến sông cơ bản đã được làm sạch, trả lại cảnh quan thông thoáng cho dòng sông. Ảnh: Xuân Sang
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Không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác, địa phương còn triển khai nạo vét những đoạn lòng sông bị bồi lắng sát bờ kè, khơi thông dòng chảy tại khu vực thường xuyên xảy ra ùn ứ. Việc tạo dòng chảy thông suốt sẽ hạn chế tình trạng rác mắc lại khi nước lên, nước xuống, đồng thời góp phần đảm bảo khả năng lưu thông của dòng nước, tránh bồi lắng, ách tắc cục bộ.
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"Việc địa phương kịp thời tổ chức thu gom rác đã giúp cảnh quan sạch đẹp hơn, người dân rất phấn khởi và mong công tác vệ sinh môi trường sẽ được duy trì thường xuyên để tình trạng rác ùn ứ không tái diễn", ông Nguyễn Kim Sơn - người dân thôn Đức Tân cho biết.﻿
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Để giữ gìn dòng sông luôn xanh, sạch, cùng với việc duy trì thu gom định kỳ, cần nâng cao ý thức của người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh ven sông trong việc không xả rác xuống dòng nước, góp phần gìn giữ môi trường và hệ sinh thái của sông La.

Sau khi ghi nhận tình trạng rác thải ùn ứ, địa phương đã chỉ đạo quyết liệt việc ra quân vệ sinh môi trường, đồng thời kết hợp nạo vét, khơi thông dòng chảy tại khu vực dưới chân cầu Văn Hội. Mục tiêu là xử lý triệt để điểm ùn ứ, góp phần bảo vệ môi trường và trả lại vẻ xanh, sạch cho sông La.

Ông Nguyễn Tiến Thắng - Chủ tịch UBND xã Đức Minh

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#Rác thải sông La #Ùn ứ rác thải #ô nhiễm rác #tình trạng rác thải

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