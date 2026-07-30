Hiến đất mở đường, vợ chồng trẻ truyền cảm hứng sống đẹp

Để tuyến đường TDP 25, phường Thành Sen được rộng rãi, vợ chồng Đại úy Thân Hậu đã hiến 5,5 m² đất.

Mỗi con đường được mở rộng là thêm điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đằng sau những tuyến đường ấy là sự đồng thuận, chung sức của cộng đồng, là những nghĩa cử đẹp của những người sẵn sàng đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng.

Vợ chồng Đại úy Thân Hậu (SN 1996, cán bộ Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Hà Tĩnh) và chị Nguyễn Thị Tú Anh (SN 2000, công tác tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế Thành Sen) là một trong những tấm gương như thế. Với anh chị, cống hiến cho xã hội không chỉ được thể hiện qua nhiệm vụ hằng ngày mà còn bằng những hành động thiết thực vì cộng đồng.

Khi biết địa phương triển khai mở rộng tuyến đường, vợ chồng Đại úy Hậu và chị Tú Anh đã sẵn sàng hiến đất mở rộng đường.

Khi địa phương triển khai mở rộng tuyến đường tại TDP Thúy Hội, phường Thạch Hưng (nay là TDP 25, phường Thành Sen), vợ chồng anh chị đã tự nguyện hiến 5,5 m² đất tại mảnh vườn đã mua dự định xây nhà, trị giá khoảng 100 triệu đồng theo giá thị trường để mở rộng đường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Đại úy Thân Hậu - Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Tôi luôn mong muốn góp một phần nhỏ để quê hương ngày càng phát triển. Khi địa phương có chủ trương mở rộng đường giao thông, gia đình tôi nhận thấy nếu mình hiến một phần đất sẽ tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho bà con cũng như mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng”.

Ngoài việc hiến đất ở phường Thành Sen đôi vợ chồng trẻ đã vận động bố mẹ hiến đất tại thôn Đại Đồng, xã Đồng Lộc để làm đường.

Không dừng lại ở đó, nhận thấy tuyến đường trục thôn Đại Đồng, xã Đồng Lộc dài hơn 2km nhưng chỉ rộng 3,5 mét, vợ chồng Đại úy Thân Hậu tiếp tục thuyết phục, vận động bố mẹ hiến gần 300 m² đất để mở tuyến đường với tổng trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng theo giá thị trường.

Gần 300 m² đất tại thôn Đại Đồng, xã Đồng Lộc được bố mẹ vợ chồng Đại úy Thân Hậu hiến để làm đường.



Chị Nguyễn Thị Tú Anh - Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế Thành Sen cho biết: “Khi chứng kiến tuyến đường được mở rộng, người dân đi lại thuận tiện hơn, chúng tôi càng thấy việc mình làm là đúng. Vì vậy, vợ chồng tôi đã trao đổi với bố mẹ về ý nghĩa của việc hiến đất mở đường. May mắn là bố mẹ rất đồng tình, bởi ai cũng mong muốn quê hương ngày càng khang trang, con cháu sau này được hưởng điều kiện sống tốt hơn”.

Những quyết định xuất phát từ trách nhiệm với quê hương, việc làm của vợ chồng Đại úy Thân Hậu đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của gia đình và người dân địa phương. Chính sự sẻ chia ấy đã tạo nên sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy phong trào hiến đất mở đường ngày càng phát triển.

Việc làm của vợ chồng Đại úy Thân Hậu đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của gia đình và người dân địa phương.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - thôn Đại Đồng, xã Đồng Lộc chia sẻ: “Việc gia đình cháu Hậu tự nguyện hiến đất và còn vận động bố mẹ hiến thêm đất để mở đường là một việc làm rất đáng trân trọng. Chính những tấm gương đi đầu như vậy đã tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, để nhiều hộ dân khác cũng sẵn sàng chung tay cùng địa phương xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung”.

Vợ chồng Đại úy Thân Hậu và chị Nguyễn Thị Tú Anh đã truyền cảm hứng để ngày càng có nhiều người sẵn sàng chung tay xây dựng quê hương.

Theo lãnh đạo xã Đồng Lộc, sự tiên phong của gia đình Đại úy Thân Hậu đã tạo hiệu ứng tích cực trong Nhân dân. Ông Nguyễn Xuân Diệu - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đồng Lộc cho biết: “Vợ chồng Đại úy Thân Hậu là một trong những điển hình tiêu biểu trong phong trào hiến đất xây dựng hạ tầng giao thông tại địa phương. Cả 2 vợ chồng đã vận động người thân đồng thuận hiến gần 300 m² đất để mở đường, góp phần giảm đáng kể chi phí giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình”.