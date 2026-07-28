Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Bộ Nội vụ thông báo dịp Quốc khánh 2/9 được nghỉ 5 ngày liên tiếp

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Cán bộ, công chức, người lao động sẽ có kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày liên tiếp, tính cả ngày nghỉ cuối tuần.

Theo công văn số 9441/TB-BNV, Bộ Nội vụ đã có thông báo để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

atdt00201u.jpg
Ảnh minh họa.

Theo đó, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định dịp lễ Quốc khánh, gồm ngày 2/9 và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9.

Cả nước cũng thực hiện hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai, ngày 31/8, sang làm bù vào ngày nghỉ hằng tuần là thứ bảy, ngày 22/8.

Như vậy, cùng với ngày nghỉ hằng tuần và nghỉ lễ, cán bộ, công chức được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp này.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 (Thiết kế: Tuấn Nghĩa).
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 (Thiết kế: Tuấn Nghĩa).

Với người lao động khu vực doanh nghiệp, dịp lễ Quốc khánh sẽ được nghỉ thứ tư ngày 2/9 và lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày: thứ ba, ngày 1/9 hoặc thứ năm, ngày 3/9.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân, trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ, tết theo quy định.

Bên cạnh đó, thông báo của Bộ Nội vụ nêu rõ, các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Doanh nghiệp phải thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Bộ Nội vụ cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức, đồng thời khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết gồm: Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch); ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Với việc thể chế hóa Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, công chức, viên chức, người lao động sẽ có thêm 1 ngày nghỉ, nâng tổng số ngày nghỉ năm 2026 lên 12 ngày.

dantri.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://dantri.com.vn/noi-vu/bo-noi-vu-thong-bao-dip-quoc-khanh-29-duoc-nghi-5-ngay-lien-tiep-20260728162123329.htm

Tin liên quan

Tags:

#Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày #lễ 2/9 nghỉ mấy ngày #Quốc khánh nghỉ mấy ngày #Quốc khánh nghỉ ngày nào #2/9 nghỉ ngày nào

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.
Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi chờ đợi của những người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Họ lặng lẽ đi qua cả cuộc đời với niềm mong mỏi người chồng đã hy sinh sớm được trở về quê hương.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!