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Xã hội

Hành trình Đỏ lần thứ V tại Hà Tĩnh: Kết nối yêu thương, sẻ chia sự sống

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Gần 800 tình nguyện viên đã tham gia Chương trình "Hành trình Đỏ" lần thứ V tại Hà Tĩnh, góp phần lan tỏa thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị.

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Các đại biểu tham dự chương trình.

Sáng 24/7, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức khai mạc chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ V, lễ tôn vinh tập thể, cá nhân hiến máu tiêu biểu và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Thành Sen” năm 2026.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh.

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Các đại biểu tham dự chương trình.
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Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh nhấn mạnh, mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sẻ chia trong cộng đồng. Đồng chí biểu dương, tri ân các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các tình nguyện viên hiến máu và người đăng ký hiến mô, tạng vì nghĩa cử cao đẹp. Đồng thời đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, mở rộng lực lượng hiến máu thường xuyên, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và bảo đảm nguồn máu an toàn, ổn định phục vụ cấp cứu, điều trị.
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Anh Phan Văn Vũ – chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Hà Huy Tập, một trong 100 gương hiến máu tiêu biểu toàn quốc, chia sẻ về hành trình gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện và lan tỏa thông điệp hiến máu cứu người.
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện...
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... và các cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện

1. Trần Công Hoan – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh

2. Trung tá Nguyễn Xuân Hà – cán bộ Phòng PC03, Công an tỉnh Hà Tĩnh

3. Đại úy Nguyễn Trọng Vũ – Phó Đội trưởng, Bí thư Chi đoàn Trại tạm giam, Công an tỉnh

4. Nguyễn Thị Thiết – giáo viên Trường THPT Nguyễn Du, xã Tiên Điền

5. Dương Thị Thủy – giáo viên Trường THCS Hoa Liên, xã Cổ Đạm

6. Phan Quỳnh Lam – chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế

7. Phạm Văn Hùng – Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Trung, xã Toàn Lưu

8. Lương Hữu Chiến – công dân thôn Phúc Sơn, xã Cẩm Lạc.

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Các đại biểu và tình nguyện viên thực hiện nghi thức phát động Hành trình Đỏ lần thứ V và Ngày hội hiến máu "Giọt hồng Thành Sen" năm 2026.
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Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.
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Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng tham gia hiến máu tình nguyện.
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Hành trình Đỏ là chiến dịch hiến máu tình nguyện cấp quốc gia với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, được triển khai nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị và lan tỏa nghĩa cử hiến máu cứu người. Mỗi giọt máu được trao đi hôm nay không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sẻ chia trong cộng đồng.
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Chương trình thu hút gần 800 tình nguyện viên tham gia, dự kiến tiếp nhận hơn 600 đơn vị máu; góp phần lan tỏa thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.
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Tại chương trình, nhiều tình nguyện viên đã đăng ký hiến mô, tạng và bộ phận cơ thể người sau khi qua đời, góp phần lan tỏa nghĩa cử nhân văn, tiếp thêm hy vọng sống cho nhiều người bệnh.
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Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hưởng ứng Chương trình "Hành trình Đỏ" lần thứ V.
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Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng quà cho các bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
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Ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng Thành Sen" diễn ra trong cả ngày 24/7.

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn Hà Tĩnh không ngừng phát triển, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân. Riêng năm 2025, toàn tỉnh tổ chức 38 đợt hiến máu, tiếp nhận 9.548 đơn vị máu (tương đương 9.841 đơn vị máu sau quy đổi), hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Nguồn máu tiếp nhận đã góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp cứu, điều trị, đồng thời khẳng định sức lan tỏa của phong trào hiến máu tình nguyện và tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng.

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Chủ đề Hiến máu cứu người ở Hà Tĩnh

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